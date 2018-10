30. Ehinger Jazztage Satter Sound von Schülern und Profis

Star-Gast Joo Kraus an der Trompete begeisterte zusammen mit der SWR-Big-Band die Zuhörer. Doch nicht nur sein Spiel, auch sein Rappen, Schnalzen und Geschichten-Erzählen kamen bestens an. © Foto: Kirsch

Ehingen / Von Christina Kirsch

Traditioneller Jazz, der handwerklich perfekt gespielt ist, aber die Interpretation des vergangenen Jahrhunderts kaum weiter entwickelt, lockt kaum noch die Massen an. So war das Konzert mit „The New Orleans Experience“ zum Auftakt der 30. Ehinger Jazztage in der Lindenhalle mit rund 300 Besuchern eher mäßig frequentiert. An den Instrumenten saßen jedoch versierte Musiker, die den Sound von Anfang des 20. Jahrhunderts mit viel Drive und Können drauf hatten.

Doch zunächst war man im Publikum gespannt, wer die 30. Ehinger Jazztage auf der Bühne moderiert. Es war niemand aus dem neuen Vorstand, sondern Veronika Uhl. „Fühlen Sie sich frei, ihre Sitzplätze zu verlassen und zu tanzen“, munterte sie das Publikum auf. Auch die „The New Orleans Experience“ ermunterten dazu. Schon beim zweiten Stück klatschten die Leute mit. Am Piano saß Simon Holliday, der bereits 2006 mit seiner Band im „Amadeus“ aufgetreten war. Mit kecker Stirnlocke und Kopfnicken gab er seinen Musikern die Zeichen zum Einsatz. Der Titel „Hindustan“ von Oliver G. Wallance (1918) eröffnete einen Blick in die Exotensehnsucht der damaligen Zeit, und mit Paul Barbarin fragten die Musiker „Why don’t you go down to New Orleans?“. Simon Holliday konnte auch singen und seine Mitspieler charmant vorstellen. Bruce Roberts spielte als Solist eine einschmeichelnde Klarinette und Jürgen Kulus zupfte das Banjo, dass die Saiten glühten. Man hörte „Bogalusa strut“ von Sam Morgan (1927) und einen „Melancholy Blues“. Nach der Pause entführte die Band mit Schwung an die East Coast, feierte mit Hoagy Carmichael eine Hommage an New Orleans und ließ „By and By“ von Charles Tindely (1905) hören.

Eine ganz andere Stimmung herrschte am Samstagabend in der Lindenhalle, die mit mehr als 700 Gästen sehr gut besucht war. Der Großteil bestand aus Fans der Johann-Vanotti-Big-Band, die sich nun freuen kann, mit dem begnadeten Trompeter Joo Kraus zusammen gespielt zu haben. „Wir sind ganz arg stolz, hier stehen zu dürfen“, bekannte Band-Leiter Simon Föhr, dessen Truppe über eine Schülerband weit hinaus ragt. Man konnte sehen, wie den Lehrern, Eltern und politischen Vertretern im Publikum die Brust schwoll. Die Band präsentierte ein rund halbstündiges Programm, das sie sich in einem Workshop in Breisach erarbeitet hat. Dabei ging Simon Föhr auf die Begabungen seiner Schüler ein und baute vom Rap bis zur Akrobatik einzelne Bonbons ins Programm ein. Jaqueline Laszak gab ebenso ihr Debüt wie Regina Fiesel, die souverän und sympathisch Michael Bublés Titel „Everything“ ins Mikrophon sang.

Für gehörige Stimmung sorgte Jan Rieger, der einen fetzigen RVA all Day-Rap darbot und dies noch mit einem Salto aus dem Stand krönte. „Das waren quasi drei Lehrergenerationen“, sagte Föhr später hinter den Kulissen. Er habe bei Ralf Schmid, dem Leiter der SWR-Big-Band, studiert. Nun sei er der pädagogische Leiter der Gymnasiasten. Auch Schmid zollte der JVG-Band höchsten Respekt und gratulierte den Eltern. „Wer hat schon 13 Saxophone in einer Schülerband?“, gab der SWR-Big-Band-Leiter ein Beispiel für die gute Besetzung der Schüler-Band, die gut 30 Musiker zählt. „Wir langen da natürlich etwas mehr zu“, versprach Schmid und bereitete das Publikum auf satten Sound von 17 Profis vor, deren Big Band als eine der besten weltweit gilt. Wohl um zu zeigen, wie spielerisch und „beiläufig“ man musiziert, kamen die Musiker noch während der Chef in seinen Noten blätterte, musizierend auf die Bühne.

Joo Kraus als Allround-Talent

Als Gast kam der in der Region bestens bekannte Joo Kraus auf die Bühne und zeigte sich nicht nur als begnadeter Trompeter. Der Schwabe konnte schnalzen, singen, rappen, flüstern, mit den Fingern schnippen und perfekt moderieren. Mit Geschichten aus der Familie holte er auch beim Publikum Erinnerungen an Baggerseepartys und TV-Serien hervor. Einst habe er zusammen mit seinem Bruder die Schauspielerin Bo Derek angeschmachtet. Einige Zuhörer schienen sich an ähnliche Episoden zu erinnern und auch als Joo Kraus vom „Safari Club“ in Warthausen erzählte, wurden alte Disco-Zeiten lebendig. „Damals genügten ein paar Plastikpalmen, um einen in Stimmung zu bringen“, meinte der 52-Jährige, der immer in Bewegung scheint. Auch dann, wenn er seitlich vom Orchester steht und SWR-Solisten den Vortritt gibt. Joo Kraus stellte die Musiker vor, moderierte die Songs, blies fast wie nebenbei begnadet Trompete und hatte sein Publikum fest im Griff. Man hörte den von Joo Kraus geschriebenen Titel „Fast forward“ und Songs von Earth, Wind & Fire. Der Song „Scarborough Fair“ ging ebenso unter die Haut wie ein melancholisches brasilianisches Hochzeitslied. Vollkommen beglückt ließ das Publikum das Konzert in den Ehinger Kneipen ausklingen.