Sanierungspläne Ehingen: Was passiert mit der Treppe an der Liebfrauenkirche?

Ehingen: Was passiert mit der Treppe an der Liebfrauenkirche?

Ehingen / Stefan Bentele

In der Sitzung am kommenden Donnerstag entscheiden die Räte über die Sanierungspläne für die Anlage.

Die Sanierung der Treppenanlage an der Liebfrauenkirche rückt näher. Nächste Woche Donnerstag befasst sich der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ehinger Gemeinderats mit dem Thema und erhält von der Verwaltung die Empfehlung, der Planung zur Sanierung zuzustimmen. Für das Bauvorhaben sind im aktuellen Haushaltsjahr 150.000 Euro und ferner eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt.

Die Treppe verbindet die Untere Hauptstraße mit dem Hans-Christoph-Schenk-von-Stauffenberg-Platz. Der Aufgang, der teilweise abgebrochen und damit unterbrochen ist, wird derzeit lediglich von Anwohnern genutzt und befindet sich in einem maroden Zustand, im nördlichen Bereich sind laut Stadtverwaltung Risse im Belag erkennbar.

Seit 2016 auf der Agenda

Das Geld für die Sanierung war bereits im Haushalt 2016 eingestellt. Allerdings konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, weil nach einem Abbruch von Gebäuden in direkter Nachbarschaft – derzeit entstehen dort neue Wohnhäuser – historische Bauten im Untergrund entdeckt worden waren. Deshalb musste zunächst der Denkmalschutz eingeschaltet werden, der das Areal zunächst untersuchte.

Gemäß Sitzungsunterlagen für die Beratung hat das beauftragte Planungsbüro nun vier Varianten für die Sanierung der Treppe erarbeitet. Drei sehen „viele Grünflächen“ vor. Allerdings seien diese an dem „bestehenden steilen Gelände technisch schwer umzusetzen“, zögen einen erhöhten Pflegeaufwand nach sich und schränkten zudem die „funktionale Nutzbarkeit“ der etwa drei Meter breiten Anlage ein. Deshalb favorisiert die Verwaltung eine Variante, die sich funktional und gestalterisch am Bestand orientiert, „was in diesem historisch sensiblen Bereich positiv ist“. Wie derzeit schon der Fall, sind in dieser Variante vier Treppenabschnitte mit drei Treppenpodesten vorgesehen, die optisch von verschiedenen Belägen unterteilt werden.

Ferner sieht die favorisierte Variante zwei Bodenstrahler zur Fassadenbeleuchtung eines angrenzenden Hauses vor, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Beleuchtung soll auch der Atmosphäre des Aufgangs zugute kommen.

Das könnte dich auch interessieren: