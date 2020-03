Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort passt auch, wenn es um den lang ersehnten Einzug der Oberdischinger Vereine in ihr neues Domizil geht. Der Liederkranz ist gerade dabei, aus der Mehrzweckhalle, in der der Verein vorübergehend untergebracht war, ins neue Haus der Vereine umzuziehen...