Gemeinderat Sanierung des Feuerwehrhauses startet

Munderkingen / ah

Um den Einstieg in die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses geht es in der öffentlichen Sitzung des Munderkinger Gemeinderats am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses. Vorgestellt wird die Entwurfsplanung für Maßnahmen, die im Grundsatz mit der Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans im Sommer 2018 schon befürwortet sind, aber nur schrittweise umgesetzt werden können. In einem ersten Bauabschnitt in diesem Jahr soll es zunächst um die energetische Sanierung gehen. der sollen dann weitere Schritte folgen.

Im Juli 2018 waren vor allem fehlende Duschen und Umkleideräume für Frauen, akuter Platzmangel, ein fehlender zweiter Rettungsweg und die fehlende Abtrennung der Umkleiden zu den Stellplätzen der Einsatzfahrzeuge als Mängel am Feuerwehrhaus am Stadionweg aufgelistet worden. Sie sollen bis zum Jahr 2021 umgesetzt werden.

Beginnen wird die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai und mit einer Stellungnahme der Stadt zur künftigen Sammlung der Leichtverpackungen im Gelben Sack oder in einer Gelben Tonne. Dieses Votum geht dann an den Kreis, der mit der Verpackungsindustrie über die Neuausrichtung verhandelt.

Dem Gemeinderat voraus geht eine Sitzung des Technischen Ausschusses, die bereits um 17.45 Uhr beginnt. Auf der Tagesordnung steht ein Baugesuch für die Errichtung einer Containerbeherbergungsanlage für 10 Betten zur gewerblichen Nutzung von Monteuren in der Ehinger Straße 43, wobei die Container bereits stehen. Beantragt wird die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Zweites Thema ist die Ansiedlung eines Schweinemastbetriebs an der Grenze der Gemarkung Munderkingen zu Neudorf.