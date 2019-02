Cäcilienfeier Sänger geehrt und Ausschuss bestätigt

Obermarchtal / swp

Ehrungen langjähriger Sänger, Neuwahlen zum Vorstand und die Auszeichnung der häufigsten Probenbesucher standen im Mittelpunkt der Cäcilienfeier des Kirchenchors Peter und Paul in Obermarchtal. Wie Hans-Peter Eller berichtet, erinnerte die Vorsitzende Renate Baier dabei in ihrem Rückblick an den erfolgten Wechsel in der Chorleitung und dankte Helmut Striegel für 25 Jahre unermüdlichen Einsatz für den Chor. „Wir hoffen auf eine lange gemeinsame Zukunft“, sagte sie dann zum neuen Chorleiter Gregor Simon, der ankündigte, dass in Zukunft das Repertoire zu etwa drei Viertel aus bekannte Stücken bestehen soll. Zu einem Viertel sollen neue Stücke einstudiert werden. Vom Projektchor, der am morgigen Donnerstag im Torbogensaal erstmals übt und an Ostern und zum Patrozinium im Sommer Händels Halleluja und Simons Benediktus-Messe singen will, erhofft sich der neue Leiter Zuwachs für den Chor.

Für langjähriges aktives Singen geehrt wurden in der Versammlung Irmgard Engler, Paula Huber und Heike Schmid für zehn Jahre, Walter Dachner für 25 Jahre sowie Elfriede Burgmaier und Rita Fundel für 30 Jahre. Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen haben alle bisherigen Ausschussmitglieder wieder kandidiert. Einstimmig für die Dauer der nächsten vier Jahre gewählt wurden die Kassenprüfer Siegfried Dehm und Xaver Schleicher, Paula Huber als Stimmenvertreterin Sopran, Irmgard Engler als Stimmenvertreterin Alt, Hans-Peter Striegel als Stimmenvertreter Tenor, Hans-Peter Eller als Stimmenvertreter Bass, Hildegard Dachner als Kassiererin, Hans-Peter Eller als Schriftführer, Hildegard Dachner als zweite Vorsitzende und Renate Baier als Vorsitzende.

Eifrige Probenbesucher

Letzter Punkt der Tagesordnung war die Auszeichnung der fleißigsten Probenbesucher 2018. Renate Baier ehrte Siegfried Dehm, Ingo Fischer und Karl Fundel, die nur zwei Mal gefehlt hatten, mit einer Flasche Wein und etwas Süßem. Als beste Probenbesucherin mit nur einem Fehltermin konnte sich Renate Baier nicht selber ehren: Ihre Stellvertreterin Hilde Dachner übergab ihr als Anerkennung ein kleines Präsent.