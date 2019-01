Malerei Sadisten der Leinwand stellen aus

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

In der Vinothek des HGS³-Hotels in Schelklingen präsentierte am Samstag das Trio „Sadisten der Leinwand“ seine Werke. Die Künstlertruppe mit Rainer Stetter alias Nasgul, Jürgen Späth alias Uruk Hay und Ulrich Kelbert alias Balrok war einer Einladung von Hotel-Inhaberin Ute Krey gefolgt und gestaltete eine Ausstellung.

Zu Beginn der Veranstaltung überraschten der singende Apotheker Kurt Rauch und Dr. Rainer Wetzler, Leiter der Urspringschule, mit seiner Mandoline die Gäste. Die beiden trugen gemeinsam Lieder aus den 1930er Jahren wie „Ein Freund, ein guter Freund“ oder auch „Volare“ vor.

Bodenständige Künstler

Der Digital-Bildkünstler Erwin Hanft stellte die drei Künstler bei der Vernissage vor. Bei ihnen sei entweder die Illusion die Realität der Kunst oder umgekehrt. Bodenständige Künstler nannte sie Hanft. Sie hätten herkömmliche Berufe, seien aber ihrer wahren Berufung gefolgt, sich beim Malen auszudrücken.

Zauberhafte Werke aus dem Surrealismus in Anlehnung an Dali und den holländischen Grafiker Escher seien bei Kelbert und beim Autoelekriker Späth zu sehen. Der erhalte seine Inspiration ebenfalls von surrealistischen Künstlern. Stetter habe schon in jungen Jahren zur Malerei geneigt und war von den Fantasiebildern Boris Vallejos, Frank Frazettas, Louis Oios aber auch von den Werken berühmter Maler wie van Gogh, Monet oder Kandinsky beeindruckt.

Zahlreiche Studienreisen

Die drei Künstler bezogen ihre Ideen unter anderem aus zahlreichen Studienreisen nach Paris, Rom, Wien oder Prag, berichtete Hanft. Sie stellten ihre Werke bereits öfter in der Region vor. Auch mit einem kurzen Zeichentrickfilm brachten die Künstler bei der Vernissage ihr reichhaltiges Talent zum Ausdruck. Zu Vernissage wurden in der Vinothek kulinarische Köstlichkeiten und Weine serviert.

Info Auf den drei Stockwerken des Schelklinger Hotels können die Werke noch bis zum 22. März zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden. Etliche der ausgestellten Bilder können auch erworben werden.