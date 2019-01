Ausstellung Sabine Dürr zeigt in Öpfingen ihre neusten Bilder

Öpfingen / Julia Deresko

Mal verträumt, mal sehnsüchtig blickende Frauen, Stillleben, eine üppige Blumenwiese und natürlich die Toskana mit wogenden Feldern und knorrigen Bäumen. Lebendige, strahlende Farben, wo man hinblickt. „Lustvolle Bildgeschichten“ erzählt Sabine Dürr in ihrer aktuellen Ausstellung, die sie in ihrem Öpfinger Domizil zeigt.

„Ich male nach dem Lustprinzip“, sagt die 77-Jährige. „Wenn es mir gelingt, wie ich es mir vorstelle, bin ich ganz heiß drauf.“ Das Lustvolle sieht man ihren Bildern an. Ihre Werke entstehen aus dem Augenblick heraus, fangen mal die flirrende Hitze, mal das besondere Licht ein. „Es passiert immer wieder, dass man so happy ist“, verrät die Künstlerin über den kreativen Schaffensprozess. „Ich mache es, weil es mir Freude macht.“

Raum für Phantasie

Und wenn die weiße Leinwand sich partout verwehrt? Ja, es gibt auch solche Tage, an denen sie sich fragt: „Was male ich denn bloß? Ich habe doch schon alles gemalt“. Doch auch da hat Sabine Dürr, die schon als junges Mädchen gemalt hat und das Malen im Alter von 25 Jahren für sich wiederentdeckt hat, einen Weg gefunden. „Dann nehme ich irgendeine Farbe und male einen dicken Strich drüber“, erzählt sie und macht eine passende Handbewegung. „Die Leinwand ist zerstört und dann geht es.“

Auf Titel verzichtet die Künstlerin bewusst. So bleibt für Phantasie genügend Raum. Ob das Porträt einer geheimnisvollen Frau, ein über und über mit farbenprächtigen Blumen übersäter Garten oder ein Paar am See: „Es sind alles Geschichten, die man sich selbst erzählen kann.“

In manch einem Werk ist Persönliches verarbeitet. Da wäre etwa das Bild mit dem Flöte spielenden Schäfer. Georg Trakls Gedicht „Rondel“ habe sie dazu inspiriert, erzählt Sabine Dürr. „Als meine Mutter vor 30 Jahren starb, habe ich eine ganze Serie mit diesem Gedicht gemacht.“ Am liebsten hätte die Künstlerin alles noch einmal gemalt. Aber nur dieses eine Motiv mit den Schafen passe in die Toskana, erzählt sie.

Ihrer besonderen Beziehung zu Russland, wie die Künstlerin sagt, hat Sabine Dürr in einem anderen Bild Ausdruck verliehen. In kräftigem Rot-Orange, in Blau, Flieder und Türkis ist eine Szene aus einem russischen Lokal eingefangen. „Das Bild habe ich nach einem Foto, das ich dort gemacht habe, gemalt.“ Hinter der Frau am Tisch leuchten die Bogenfenster ockergelb auf. Überhaupt sind auf vielen ihrer Bilder Figuren – mal vor einem Fenster stehend, mal sitzend oder aus dem Fenster blickend – zu sehen. Die Aus- und Einsicht ist noch ein Thema, dass Sabine Dürr im vergangenen Jahr nicht mehr losgelassen hat.

Die Toskana musste warten

Ihre leuchtenden Toskana-Landstriche haben eines gemeinsam: Der Himmel blitzt ganz weiß hervor. Es ist tatsächlich so, erzählt Sabine Dürr. Wenn die sengende Hitze der Mittagszeit sich über der Landschaft ausbreitet, sei der toskanische Himmel ganz hell. „Wie an einem Festtagskleid der Kragen.“ Pinsel und Malkasten müssen dann ruhen. Denn die Acrylfarbe trockne in der Sommerhitze, noch bevor sie die Leinwand berührt hat.

Italiens Prachtlandschaft hat die Künstlerin übrigens etwas warten lassen. „Die ersten paar Jahre habe ich mich geweigert, die Toskana zu malen“, erzählt sie. „Ich hatte Angst, dass es zu süßlich wird.“ Erst fünf Jahre nachdem Sabine Dürr sich in ihrer Wahlheimat niedergelassen hatte, kam die Landschaft auf die Leinwand. Um die Toskana so zu malen – abstrakt und trotzdem unverkennbar –, habe es aber noch einige Jahre gedauert, erzählt Sabine Dürr.

Info Die Ausstellung ist am Samstag,

2. Februar, und am Sonntag, 3. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Hauptstraße 1 in Öpfingen zu sehen.