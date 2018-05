Gemeinderat Rutschhang und Altstadtsatzung

Andreas Hacker

Eine volle Tagesordnung gibt es für den Munderkinger Gemeinderat am kommenden Donnerstag. Vor dem Gesamtgremium tagt bereits um 18.15 Uhr der Technische Ausschuss und berät zwei Baugesuche. Dabei geht es auch um das Gebäude Kirchgasse 9; an dieser Ecke ist laut Tagesordnung die Umnutzung der Gewerbeimmobilie in eine Wohnung und ein Café geplant.

Informationen zum Rutschhang beim Schützenhaus gibt es dann in öffentlicher Sitzung ab 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht der Bericht des Sachverständigen zur geplanten Hangsicherung sowie die Vergabe der dafür notwendigen Maßnahmen. Im Januar war es, wie berichtet, beim Schützenhaus in der Stellhalde zu einem Hangrutsch gekommen. Die Ursache sei unklar, hatte Bürgermeister Dr. Michael Lohner bei der Hauptversammlung der Sxchützen gesagt und angekündigt, dasss die Stadt ein Ingenieurbüro aus dem Allgäu mit Probebohrungen beauftragt habe. Die Ergebnisse dieser Schürfungen werden am Donnerstag ebenfalls vorgestellt.

Stellungnahmen abwägen

Nach Vorschlägen für die Wahl der Schöffen und dem Beschluss über eine Satzung für die Jagdgenosssenschaft geht es um die Neufassung der Altstadtsatzung. Diese ist, wie ausführlich berichtet, im Anfang Dezember im Gemeinderat kontrovers diskutiert worden, insbesondere mit Blick auf Werbetafeln vor den Läden. Verbandsbaumeister Roland Kuch hat mit den Räten Monika Veser, Ralf Selg, Markus Merkle und Ernst Fundel einen Entwurf für die Neufassung der jetzt 40 Jahre alten Altstadtsatzung erarbeitet, mit der Festsetzungen für Dachformen, Ziegelfarben und Photovoltaikanlagen gemacht werden. Nun sollen die seither eingegangenen Stellungnahmen erörtert und abgewogen und die neue Satzung dann am Donnerstag beschlossen werden.

Nachdem sich der Gemeinderat im April das Dachgeschoss im Kinderhaus in der Schillerstraße angeschaut und über die Möglichkeiten zum Einbau eines neuen Gruppenraums informiert hat, geht es jetzt um die Vergaben für den notwendigen Umbau. Wie berichtet, müssen dort unter anderem der Schlafsaal in einen bisher als Lager genützten Bühnenraum verlegt und ein Dachfenster eingebaut werden.

Letzter Punkt auf der Tagesordnung ist dann die Sanierung der Kernstadt. Konkret geht es am Donnerstag um die Vergabe der Fachplanungen Beleuchtung und Elektro für den Abschnitt zwischen Rathaus und Martinsbrunnen.