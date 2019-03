360-Grad Video Ehingen: Rundfahrt mit dem Kran auf dem Marktplatz

Ehingen / Sab

Seit einigen Wochen steht der Kran auf dem Marktplatz. Wir haben ein Panorma-Video mit Blick über die Dächer Ehingens.

Seit einigen Wochen steht der Kran auf dem Marktplatz Ehingen, der den Arbeitern auf der Baustelle der Volksbank-Höfe das Leben erleichtert und schwere Lasten vom Marktplatz in die noch tiefe Baugrube hievt. Doch nicht nur der Blick nach unten in die Baugrube ist beeindruckend, auch der Blick von oben über die Dächer hinweg lässt staunen. Kranführer Mike Zöllner muss ab und an nach oben Klettern und hat für die SÜDWEST PRESSE vergangenen Mittwoch dort die Kamera einmal im Kreis geschwenkt und somit ein Video-Panorama mit Blick über die Dächer Ehingens eingefangen.

