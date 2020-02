Stark gefährdete Vogelarten finden am Schmiechener See einen Rückzugsort. Jetzt liegt der angekündigte Managementplan für den See vor. Er beschriebt, wie die Bedingungen für Arten wie Rohrdommel, Purpurreiher und Knäkente verbessert werden können. Seit dem vergangenen Jahr ist am Plan für da...