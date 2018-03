Vereine Rücktritt mit Ansage

Allmendingen / Joachim Schultheiß

„Wenn man ein Amt eine gewisse Zeit inne hatte, sollte man für Jüngere Platz machen“, sagte Walter Ruoss, langjähriger Schatzmeister des Schützenvereins Allmendingen am Samstag bei der Jahreshauptversammlung im Schützenheim. Seit 1983 habe er, mit einer kurzen Unterbrechung, die Finanzen des Vereins verwaltet. Nun, da ihm mehr Zeit bleibe, wolle er wieder mit dem Schießsport anfangen. Der Rücktritt von Ruoss war lange angekündigt, schon im Vorjahr hatte er sich nur noch für ein Jahr für das Amt zur Verfügung gestellt.

Vorsitzender Ralf Junghans ernannte den scheidenden Schatzmeister als Dank für seine Dienste zum Ehrenmitglied. Nadine Bohnacker wurde, zunächst für ein Jahr, als Nachfolgerin von Ruoss zur Schatzmeisterin gewählt. Turnusgemäß war die Wahl von Rebecca Ott zur zweiten Schatzmeisterin gewählt.

Alle Wahlen einstimmig

Bereits zuvor war Ralf Junghans wieder zum Vorsitzenden und damit Oberschützenmeister gewählt worden. Neuer Schießleiter Pistole und Vorderlader wurde Manfred John. Zu Beisitzern wurden Julian Ihle und Manfred Rechtsteiner gewählt. Arnold Rapp stand als zweiter Beisitzer nach 32 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Ralf Keck und Thomas Zink bleiben die beiden Kassenprüfer des Vereins. Der von der Schützenjugend bereits gewählte Jugendleiter Dieter Prei wurde bestätigt. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden Fähnriche Thomas Gaus und Erwin Maier. Alle Neuwahlen und Bestätigungen erfolgten einstimmig.

In seinem letzten Kassenbericht berichtete Walter Ruoss von einem Gesamtumsatz auf den Vereinskonten von etwa 80 000 Euro. Am 1. Januar 2017 sei man mit etwa 6000 Euro im Soll gewesen. Nach etwa 49 000 Euro Einnahmen im Jahr 2017 verblieb, nach Abzug der Ausgaben ein Haben zum 31. Dezember 2017 von fast 11 000 Euro. Auf eine Sondertilgung beim laufenden Kredit vom Schützenheimbau habe man im vorigen Jahr verzichtet. Hintergrund sei die erforderliche Erneuerung der Lüftungs- und der Heizungsanlage, die noch in diesem Jahr mit einem Aufwand von bis zu 80 000 Euro anstehe. Der Kredit wurde daher nur durch die ordentlichen Raten von 26 480 Euro auf 25 417 Euro abgebaut. Kassenprüfer Thomas Zink stellte bei einer Wortmeldung eine Neukreditaufnahme für die Umbaumaßnahmen in Frage und stellte eine Umlage bei den Vereinsmitgliedern sowie das in Rechnung stellen von nicht geleisteten Arbeitsdiensten von Vereinsmitgliedern als Vorschlag zur Diskussion.

Die Jugend des SV Allmendingen sei die erfolgreichste Jugendmannschaft im Schützenkreis Ehingen, sagte Jugendleiter Dieter Prei. Die Erfolge seien auf die Trainingsleistungen zurückzuführen. Jan Prei wurde mit 281 Ringen Bezirksmeister und auch Vize-Landesmeister. Bei der Deutschen Meisterschaft landete er im vorderen Drittel.

Zum fünften Mal ganz vorn

Die Luftpistolenmannschaft belegte laut Ralf Junghans mit großem Vorsprung in der Pokalrunde Platz eins, auch die Gewehrschützen belegten in verschiedenen Disziplinen gute Plätze. Zum fünften Mal hintereinander waren die Allmendinger Luftgewehrschützen in der Pokalrunde mit Abstand ganz vorne. Von der sehr regen Seniorenabteilung, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, berichtete Heinz Templin.

Schriftführer Norbert Gaumann hielt einen Rückblick auf die Vielzahl an Veranstaltungen des vorigen Jahres. Er proklamierte den Schützenkönig Manfred John und den Jungschützenkönig Luca Prei.

Junghans ehrte langjährige Vereinsmitglieder, der stellvertretende Kreisschützenmeister Manfred Sauter ehrte für den Schützenkreis Ehingen (siehe Einblocker).