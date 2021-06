Die Rote Laterne in Sachen Arbeitslosigkeit hat die Geschäftsstelle Ehingen innerhalb des Bereichs der Agentur für Arbeit an Ulm abgegeben. Mit einer Quote von 3,2 Prozent liegt man nun vor der Geschäftsstelle Ulm (3,4 Prozent). Im Vorjahr lag man noch bei 3,9 Prozent. Biberach bleibt mit 2,6 Pr...