Rückblick Rückblick: Neue Rohre, tiefe Einblicke

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

Einen tiefen Einblick in die Baustelle in der Lindenstraße ermöglichte die Aufnahme, welche die Zeitung vor 25 Jahren veröffentlichte: Der Schwarzbelag war entfernt worden, ebenso der Straßenunterbau. Die Arbeiten am Abwassersammler zum Alten Postweg wurden fortgesetzt. Da auch das Gebiet Gollenäcker unterhalb der Firma Borst mit erschlossen werden sollte, wiesen die Rohre mit ihrem Durchmesser von 1,60 Meter eine entsprechende Dimension auf, berichtete die Zeitung. Für die Arbeiten war der Straßenabschnitt zwischen Glockenplatz und evangelischer Kirche gesperrt worden.

Die Ehinger Stadtverwaltung hatte Ärger mit der Tiefgarage am Tränkberg. Die beiden dortigen Schranken spielten mindestens einmal in der Woche verrückt, immer wieder schlossen sich die Schranken, obwohl sich ein Auto darunter befand. Nun hatten Unbekannte offenbar genug gehabt: Sie hatten den Magnetkartenschlitz an der Schranke mit Zweikomponentenkleber unbrauchbar gemacht und so die Schranke außer Betrieb gesetzt, hieß es in der Zeitung.

Einen sonderbaren Geschmack bewies ein Dieb, der in ein Fabrikgebäude in Obermarchtal eingestiegen war: er stahl nicht nur eine Geldkassette, Sparbücher, Schlüssel und eine Sofortbildkamera, sondern auch zwei Eisbären aus Plüsch, war zu lesen.

Vor 50 Jahren

Der Oberdischinger Gemeinderat befasste sich mit dem Thema Realschule. Der Ort sei als Standort einer solchen – einzügigen – Schule anerkannt, die Schülerzahlen seien ausreichend und es stehe nichts im Wege, den Antrag zum Bau einer Realschule zu stellen, berichtete die Zeitung aus der Sitzung des Gemeinderats. „Nachdem die Bildungschancen im Kreis Ehingen, insbesondere für die Kinder vom Lande, nicht gerade rosig sind, ist die Notwendigkeit einer weiterbildenden Schule nicht zu bezweifeln.“

Der Kreis Ehingen habe nun 49 100 Einwohner, berichtete die Zeitung und berief sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Bei der letzten Zählung vor dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 32 616 Bewohner gewesen.