Im Mai 1996 war das Thema Amalgam-Zahnfüllung in aller Munde – und in unserer Zeitung regten sich die in Ehingen ansässigen Zahnärzte darüber auf. Damals entbrannte erneut die Diskussion über die Füllung aufgrund einer Tübinger Studie. Das Problem: Zahnärzte sahen die Untersuchung, mit der...