Jubiläum Rudolf Becker feiert am Montag seinen 90. Geburtstag

Ehingen / Christina Kirsch

Zurzeit muss man ja im Garten nicht viel machen“, sagt Rudolf Becker und schaut zu den Bäumen und Sträuchern vor dem Wohnzimmerfenster. Die Vögel besuchen das Vogelhaus und ansonsten glitzert der Schnee. Eine perfekte Winterlandschaft, die der Pensionär gerne genießt.

Der Diplomingenieur Rudolf Becker war von 1971 bis 1994 Geschäftsführer bei Liebherr in Ehingen und war maßgeblich am Aufbau eines Werks beteiligt, das damals 300 Mitarbeiter zählte und heute auf das Zehnfache an Mitarbeitern angewachsen ist.

Dass es Rudolf Becker einmal ins Schwäbische verschlagen würde, war dem Ingenieur nicht vorgezeichnet. Der Sohn eines Kaufmanns ging in Wermeskirchen bei Remscheid zur Schule und war der Jüngste von vier Kindern. Im Krieg wurde er als 16-Jähriger noch zum Volkssturm eingezogen. Rudolf Becker studierte wie sein Nachfolger Dr.

Ulrich Hamme in Wuppertal.

Tüchtiger Konstrukteur gesucht

Einen ersten, flüchtigen Kontakt mit dem Schwabenland hatte Rudolf Becker als Konstrukteur bei der Firma Gottwald, die einen Kran mit Holzgreifer für die Ehinger Zellstoff geliefert hatte. „Da gab es Probleme und ich war eine Woche in Ehingen“, erinnert er sich. „Wir waren in der ‚Traube’ in der Hauptstraße untergebracht und hatten unsere eineinhalbjährige Tochter dabei“, ergänzt seine Frau Christel Becker, die Ehingen mit dem Kinderwagen erkundete. Der über der Stadt liegende Geruch der Zellstoff und die innerstädtischen Bauernhöfe mit ihren Misthaufen waren der jungen Familie allerdings nicht sehr sympathisch.

Später arbeitete Becker bei der Düsseldorfer Demag und deren Exportleiter weilte in der Schweiz. Dort traf er auf Firmengründer Hans Liebherr, der einen tüchtigen Konstrukteur suchte. Da Rudolf Becker sich im Rheinland ziemlich wohl fühlte, brauchte es einen Anreiz, um den 44-Jährigen nach Ehingen zu locken. „Suchen Sie sich einen Bauplatz heraus, ich stelle dann einen Bagger hin und mache das Loch“, versprach Hans Liebherr. So geschah es und der Bagger fraß sich in steinigen Untergrund. 1971 zogen Beckers in das Haus am Rothäuleweg und hatten den einstigen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker als Nachbarn. „Ich sehe heute noch Frau Schlecker die Tannen angießen“, erinnert sich Christel Becker (81).

Rudolf Becker arbeitete wie seine Kollegen am Reißbrett und wurde sofort mit einer großen Aufgabe konfrontiert. Für die damalige UdSSR sollten 15 Gittermastkrane und 40 Teleskopkrane geliefert werden. Am Einsatzort auf der sibirischen Halbinsel Jamal herrschten minus 60 Grad Celsius. „Also ließen wir uns aus dem Werk in Ochsenhausen Tiefkühltruhen kommen und froren das Motorenöl ein, um es bei Minustemperaturen zu testen“, berichtet Rudolf Becker. Mit extern heizbaren Heizschlangen rund um die Ölpumpe brachte man die Motoren auch bei extremer Kälte zum Laufen.

Sonnenschirme für Medina

Gerne erinnert sich Rudolf Becker auch an die Produktion der Sonnenschirme für die Pilger in Medina. „Da kam extra ein Designer aus Ägypten für die Stoffverkleidung und die Schirme hatten eine Klimaanlage.“ Spezialanfertigungen waren auch die ferngesteuerten Krane für das Reaktorgelände in Tschernobyl. „Wir haben auch welche gebaut, in denen die Kabine mit Bleiplatten isoliert war, weil man nicht alles ferngesteuert machen konnte.“ Becker musste beruflich viel reisen. Indien, China, Japan, Russland und die USA waren seine Ziele.

Im Ruhestand wollte er eigentlich nicht mehr so viel ins Ausland fliegen, aber seine Frau überredete ihn zu Studienreisen nach Griechenland, Südafrika, Israel, Jordanien und in den Iran. Heute verbringen Beckers ihre Freizeit gerne daheim oder im Allgäu.

Zum 90. Geburtstag von Rudolf Becker reist Christel Beckers Bruder mit seiner Frau an. Auch sein Nachfolger Dr. Ulrich Hamme kommt am Montag zum Gratulieren. Ebenso zählt eine Delegation der freikirchlichen Gemeinde aus Riedlingen zu den Gratulanten. Gefeiert wird auch mit Tochter Hildegund, Sohn Guido und den drei Enkelkindern.