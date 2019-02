Rottenacker Gemeinderat: Brückensanierung stockt weiterhin

Rottenacker / Dietmar Burgmaier

Das Schicksal der alten Donaubrücke bei Rottenacker ist offen. Bürgermeister Hauler überlegt, sie für Radfahrer zu sperren.

Die Zukunft der alten Donaubrücke in Rottenacker ist weiter offen. Nachdem die Ausschreibung zur Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Bauwerks schon im Dezember wegen zu hoher Preise aufgehoben worden war, wird nach wie vor mit den eingebenden Firmen über einen Preisnachlass verhandelt. Die Kostenschätzung von 280.000 Euro einschließlich der Sanierung der Stehebachbrücke ist mit 550.000 Euro weit überschritten worden. Als „katastrophales“ Ergebnis bewertet der planende Ingenieur Rolf Müller in der Sitzung das Resultat der Submission. „Eine Rumpflösung kommt nicht in Betracht“, machte Müller deutlich.

Das heißt, dass weiterhin eine grundlegende Sanierung angestrebt wird. Das Tragwerk der Brücke sei vom eindringenden Salzwasser zwar noch nicht umfänglich angegriffen, aber eine bloße Sanierung des oberflächlichen Belags reiche auf keinen Fall aus, sagte Müller. Zudem würde der Zuschuss gestrichen, bliebe es bei der Oberflächensanierung.

Ziel der Sanierung ist, den Erhalt der historischen Brücke für die nächsten 30 Jahre zu sichern, führte Bürgermeister Karl Hauler aus. Das setzt allerdings voraus, dass die Gemeinde bei den Baufirmen in den Verhandlungen über Preisnachlässe eine Übereinkunft erzielt. Über die Verhandlungen wurde in der Sitzung nichts berichtet. Ingenieur Rolf Müller sagte nur soviel: „Ich wäre gern mit einem besseren Ergebnis dagesessen.“

Bürgermeister Hauler zieht in Betracht, die Sanierung ein, zwei Jahre aufzuschieben und die Brücke für den Radverkehr zu sperren. Außerdem erwägt er, statt der großen Maßnahme einen Bohlenbelag aufzubringen. Das allerdings nur, wenn die Verhandlungen mit den Firmen nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Ingenieur Müller sagte auf Nachfrage, dass die Standsicherheit der Brücke vorerst nicht gefährdet sei. Allerdings sei die Gemeinde für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Komme es wegen der abgeplatzten Beläge zu Unfällen, stehe sie in der Haftung.

Als letzte Möglichkeit wurde in der Sitzung auch über einen Abbruch spekuliert. Die Kosten für eine solche Maßnahme sind jedoch auch von Gewicht. Sollte es zum Äußersten kommen, könnte eine Holzbrücke für Ersatz sorgen. Diese müsste allerdings über eine große Spannweite verfügen.

Blick auf die Folgekosten

Beim Thema Haushalt gab Hauler bekannt, dass Landrat Heiner Scheffold die Gesetzmäßigkeit des Etats für 2019 bestätigt hat. Scheffold mahne aber in seinem Schreiben, angesichts des hohen Investitionsvolumens und der weiteren Zunahme der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum „die Investitionskosten sowie die zugehörigen Folgekosten kritisch in den Blick“ zu nehmen. Wie berichtet, plant Rottenacker Investitionen von 2,83 Millionen Euro. Davon entfallen 680.000 Euro auf die Generalsanierung der Grundschule. 400.000 Euro werden für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rottenacker und Emerkingen veranschlagt. Zudem wird in die Feuerwehr, in den Straßenbau, in den Breitbandausbau und den Grund­erwerb investiert. Die maximale Kreditaufnahme beträgt 500.000 Euro. Die Gesamtverschuldung beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf 1,73 Millionen Euro; die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 781 Euro.

