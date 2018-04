Jubiläum Rottenacker: Seit 50 Jahren verheiratet

Rottenacker / bu

Am 1. Mai vor 50 Jahren haben Natalia und Johann Wiebe in Karabalta in Russland (Kirgisistan) geheiratet. Zwei Tage dauerte das Fest, denn nach der Sitte der Wolgadeutschen und ihres aus der Ukraine stammenden Gatten wurde am ersten Tag die Braut bedient, am nächsten Tag hatte sie die Gäste zu bedienen. Ihr Wohnhaus aus Baumstämmen hatten der Kraftfahrer in einer Zuckerfabrik und die Arbeiterin in einer Spirituosenfabrik selbst gebaut. Es sei mollig warm gewesen, auch bei mehr als 40 Grad minus. Lebensmittel, die die Familie nicht selbst produzieren konnten, kamen aus dem nahen China in die Stadt, der Rohrzucker, der in der 4000 Mitarbeiter zählenden Zuckerfabrik verarbeitet wurde, aus Kuba.

In der Kirchengemeinde aktiv

Das Ehepaar wollte zurück in die Heimat seiner Urahnen, die 300 Jahre zuvor dem Ruf der Zarin Katharina gefolgt waren. Doch es sollten Jahrzehnte vergehen, bis ihr Traum 1990 in Erfüllung gehen konnte. Als so genannte Übersiedler kamen Natalia und Johann Wiebe über Ehingen, Lauterach und Munderkingen schließlich nach Rottenacker, wo sie zusammen mit ihrem Sohn ein Haus kaufen konnten. Sprachprobleme gab es nicht, denn daheim hatten sie immer Deutsch gesprochen. Natalia Wiebe: „Als ich mit sechs Jahren in die Schule kam, konnte ich kein Russisch.“

Johann Wiebe fand bei der Firma Hess in Kirchen sofort Arbeit, ihr Sohn bei Elektro Halder in Dettingen. Die Tochter studierte Jura und ließ sich in Ehingen nieder. Und bald war den Wiebes Rottenacker und ihr Haus, das sie renoviert haben, Heimat.

Nachdem ihr Sohn unverschuldet Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls wurde, fand Natalia Wiebe Trost in der evangelischen Kirchengemeinde. Sie wurde Hausmeisterin im Gemeindehaus und ist seit Jahrzehnten auch ehrenamtliche Helferin bei den Seniorennachmittagen. Einmal in der Woche kocht sie mit anderen Frauen das Mittagessen für Kinder der Kirchengemeinde. Ihr Mann ist längst in Rente und beide freuen sich, wenn ihre Enkelin kommt, die auch Jura studiert. Jetzt zu ihrem Jubeltag wollen sie einfach „allem Rummel aus dem Weg gehen“.