Konzert Rottenacker: Saxophon trifft Orgel

Rottenacker / swp

Optisch anders, doch im Klang lassen sich „unentdeckte Gemeinsamkeiten“ finden, teilt Christian Segmehl mit. Der Saxofonist gibt am kommenden Donnerstag, 27. Dezember, mit Johannes Mayr an der Orgel ein Konzert in der evangelischen Kirche St. Wolfgang in Rottenacker. Der Reiz dieser Formation liege zweifelsohne in seiner Seltenheit, schreibt der Musiker in der Ankündigung. Kein Wunder, existiere das Holzblasinstrument Saxofon doch erst seit 170 Jahre und sei damit das jüngste Instrument überhaupt. Die Orgel hingegen sei die Königin der Instrumente. Beginn des einstündigen Konzerts ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.