Es sind herrliche Aufnahmen, die der Dornstadter Drohnenfilmer Karl-Heinz Renz im Auftrag der Gemeinde Rottenacker angefertigt hat: In knapp sieben Minuten zeigen sie den Ort und seine Umgebung von ihrer schönsten Seite – eingebettet in blühende Rapsfelder und Streuobstwiesen, an der blauen Dona...