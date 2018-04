Soziales Rotes Kreuz Ehingen zeigt große Anschaffung

Ehingen / Andreas Hacker

Der weiße Lastwagen vor dem Rot-Kreuz-Heim am Mühlweg in Ehingen war am Freitagabend mit Bedacht platziert: Schaut her, das ist er, war die Botschaft an die Mitglieder, die zur Hauptversammlung kamen. Für 76 000 Euro hat der DRK-Ortsverein Ehingen im vergangenen Jahr diesen 7,5-Tonner mit Kofferaufbau angeschafft. Eine große Investition, sagte Richard Frank später beim Kassenbericht, mit der die dafür angesparten Reserven verbraucht sind.

Ansonsten blickt das Rote Kreuz auf ein ordentliches Jahr zurück, wie aus den Berichten des Vorsitzenden Alexander Baumann und der jeweils Zuständigen hervorging. Bereitschaftsleiterin Dorothea Heilig informierte über 72 Sanitätsdienste vor allem bei Veranstaltungen, über vier Blutspendeaktionen mit 1073 Spendern und über 4423 geleistete Dienststunden. Mit 68 Aktiven, 30 Frauen und 38 Männern, sei die Bereitschaft zwar zahlenmäßig gut besetzt, aber es wäre gut, wenn die vielen Dienste auf noch mehr Schultern verteilt werden könnten.

Ungewiss sei die Zukunft der Bastelstube, sagte Hannelore Staudacher in ihrem Bericht. So werde der Kreis der Frauen, die übers Jahr die begehrten Fasnetsfiguren herstellen, immer kleiner und nun kämen auch noch Schwierigkeiten dazu, das erforderliche Material beziehen zu können. Die Bastelstube hat 2017 mit Bruttoeinnahmen von 12 850 Euro aus dem Verkauf der Fasnetsfiguren viel Geld für den Ortsverein erwirtschaftet.

28 Ehrenamtliche engagieren sich im Notfallnachsorgedienst, berichtete Mitja Weilemann. Sie haben im vergangenen Jahr bei 20 Einsätzen und drei Folgeeinsätzen 140 Stunden Dienst geleistet und 120 Menschen in schweren Situationen begleitet: nach Brand, Selbsttötung, tödlichen Verkehrsunfällen, erfolgloser Reanimation, Arbeits- und Betriebsunfällen oder nach plötzlichen Todesfällen.

Tanja Butz löst Lothar Huber ab

Einen Wechsel gibt es beim Tafelladen: Nach acht Jahren als Tagesverantwortlicher im Freitagsteam hat Lothar Huber diese Leitungsfunktion abgegeben, will aber als Helfer dabei bleiben. Hubers Nachfolgerin ist Tanja Butz, die seit vier Jahren im Tafelladenteam mitarbeitet. Über den Tafelladen sprach Heike Hagel, die Verantwortliche des Dienstagsteams: Mit 120 bis 150 Kunden an den beiden Öffnungstagen habe sich die Situation wieder normalisiert; an beiden Tagen engagieren sich jeweils 15 Ehrenamtliche als Helfer und kommen auf rund 18 000 Dienststunden im Jahr. Die Versorgung mit Warenspenden sei gut, sagte Heike Hagel, aber im Tafelladen gebe es eigentlich nie genug.