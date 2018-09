Aktion Rotary will Weihnachtsfreude schenken

Schelklingen/Urspring / RENATE EMMENLAUER

Aus der Frage eines Fahrers der Spedition Stöhr in Rottenacker an seinen Chef Erwin Stöhr, ob er einen Lkw für einen Hilfstransport nach Südosteuropa nutzen dürfe, startet der Rotary-Club Ehingen/Alb-Donau nun ein außergewöhnliches Projekt. Denn Firmenchef Stöhr gehört selbst den Rotariern an. Am Donnerstag trafen sich Präsident Franz Wirtz, Monika Kneer (Gemeindedienst), Hubert Bold (Schatzmeister) und Rainer Wetzler (Öffentlichkeitsarbeit) in der Urspringschule, um alles zu planen.

„Wir wollen nicht nur Hilfsgüter in den Kosovo bringen, vielmehr Hilfe zur Selbsthilfe leisten“, betont Wirtz. Dafür brauche man auch zuverlässige Partner am Zielort. Die Kontakte hat Hubert Bold als früherer Bundeswehroffizier hergestellt, der während seiner Dienstzeit selbst Hilfseinsätze koordiniert hat.

Basis zur Existenzgründung

Bold hat über die evangelische Militärseelsorge des deutschen KFOR-Kontingents die Diakonie Kosovo aktiviert, die dort vier Lehrlingszentren für Schneiderinnen, Schreiner, Schlosser und Elektriker betreibt. Ziel ist es, „dass diese Leute nach ihrer Ausbildung die Basis für eine Existenzgründung haben. Dafür brauchen sie aber Maschinen und Geräte“, sagt Bold. Dieses Material wollen die Rotarier in den nächsten Monaten zusammentragen.

„Dafür benötigen wir die Mithilfe der Bürger und Firmen“, sagt Wirtz. Auf der Liste der dringenden Gebrauchsgüter stehen Nähmaschinen sowie Werkzeuge, Geräte und Ausstattungen für künftige Werkstätten. Darüber hinaus sollen noch Spielzeug und Bekleidung für Kinder, Haushaltsgeräte sowie Töpfe und Pfannen im Transport Platz finden. „Wir wünschen uns natürlich nur gebrauchsfähige und gut erhaltene Dinge“, sagt Wirtz.

Kontakte spielen lassen

Schatzmeister Bold hat schon seine Kontakte spielen lassen. So hat er aus der früheren Blaubeurer Gemeinschaftsschule sechs Hobelbänke und eine Bandsägemaschine organisiert. Die Stadt Blaubeuren will weiteres, nicht mehr benötigtes Material aus der früheren Schulwerkstatt zur Verfügung stellen. Rotarierer Manfred Tries vom Ehinger Hydraulikunternehmen hat mehrere Komplettsets an Elektrowerkzeugen zugesagt.

Auch der Toom-Baumarkt, Möbel Borst und Drogerie Müller wollen einen Beitrag leisten. Angedacht ist, dass in den Märkten Bedarfslisten aushängen. Kunden können unter dem Motto „Menschen im Kosovo Weihnachtsfreude schenken“ Waren kaufen und diese in einen Spendenkorb legen. Zudem finden Sammeltermine im Außenlager der Spedition Stöhr in der Katharinasteige 2 in Ehingen statt, wo Bürger Gebrauchsgüter abgeben können. In der ersten Januarwoche soll der Lkw dann in den Kosovo starten.

Info Die Sammeltermine sind am Freitag, 2. November, von 17 bis 19 Uhr, am Samstag, 3. November, von 10 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 9. Dezember, von 17 bis 19 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Gerne auch nach Vereinbarung, wie Hubert Bold mitteilt.