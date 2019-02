Gesellschaft Romy Wurm: Es gibt zu wenig Frauen in der Politik

Rechtenstein / CHRISTINA KIRSCH

Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen. Romy Wurm war 1999 die erste Bürgermeisterin in Rechtenstein – und im Alb-Donau-Kreis.

Rechtenstein war in Sachen Gleichberechtigung eigenartigerweise immer schon etwas toleranter und moderner“, sagt Rechtensteins Bürgermeisterin Romy Wurm. So gab es in dem kleinen Dorf nach dem Krieg die erste Gemeinderätin des Altkreises Ehingen. Und seit 1999 hat Rechtenstein mit Romy Wurm eine ehrenamtliche Bürgermeisterin, die sich damals gegen einen männlichen Mitbewerber durchsetzte.

Füllt eine Frau solch ein Amt anders aus als ein Mann? „Vielleicht gehen Frauen manche Sachen eher auf der persönlichen Ebene an“, sagt Wurm, die zuvor zehn Jahre im Gemeinderat saß, bevor sie sich zur Wahl als Bürgermeisterin aufstellen ließ. Sowohl beim Personal als auch im Dorf sei ihr eine gemeinsame Ebene wichtig. „Wenn ich einen Senior zu seinem 85. Geburtstag besuche und er erzählt mir irgendwas, auf das ich dann beim Besuch zum 90er wieder zu sprechen komme, dann spüre ich schon viel Wohlwollen und Anerkennung“, sagt Romy Wurm.

Als sie sich für das Amt beworben hat, sei sie von Haustür zu Haustür gegangen und habe sich vorgestellt. Vorsorglich erwähnte sie, dass ihre Kinder 14 und 17 Jahre alt und aus dem Gröbsten heraus seien, die ihre Mutter also nicht mehr so beanspruchen wie Kleinkinder. Ein Mann hätte das vermutlich nicht so deutlich gemacht.

Romy Wurm bedauert, dass sich nach wie vor wenige Frauen für politische Ämter wie das Bürgermeisteramt interessieren. Während bei Lehrern und Juristen die Frauen bald die männlichen Kollegen zahlenmäßig dominieren, gibt es immer noch wenige Bürgermeisterinnen. „Das mag an den Abendterminen und an den Wochenendterminen liegen.“ Bei jüngeren Frauen, die eventuell in Mutterschutz gehen, „bindet der Mutterschutz und die Elternzeit Personal“. Stellvertreter seien meist nicht so gut eingearbeitet und nicht vom Fach.

Romy Wurm war in Baden-Württemberg die zehnte gewählte Bürgermeisterin. „Heute haben wir um die 100.“ Im Unterschied zu Männern werde sie bei typisch weiblichen Themen gerne angefragt. So ist Romy Wurm Vorsitzende des Tagesmüttervereins Alb-Donau und würde sich freuen, wenn ein Mann als ihr Nachfolger das Amt übernehmen würde. Dazu müsste aber vermutlich erst der Name des Vereins geändert werden.

Wichtige Eigenschaft: Gelassen bleiben

Einer Frau ergehe es im Amt genauso wie einem Mann, davon ist die Bürgermeisterin überzeugt. „So lange du niemandem auf die Füße trittst, ist alles in Ordnung. Aber wenn du unliebsame Entscheidungen treffen musst, sind die Leute auf einen Mann genau so wütend wie auf eine Frau.“ Und es sei in dem Amt wichtig, gelassen zu bleiben. Auch wenn man lange, an Inhalt eher magere oder selbstbeweihräuchernde Reden absitzen muss. „Gemault wird nur daheim.“ Also außerhalb der Öffentlichkeit.

Sie habe noch nie den Eindruck gehabt, als Frau weniger respektiert zu werden, aber im Kreistag machte bei der Beurteilung eines Bauvorhabens ein Mann mal eine unpassende Bemerkung. Sie brauche noch nicht mitzuschwätzen, meinte ein Kollege, denn „die Vorhänge kommen noch nicht“. Bei den Kollegen wird dieser Runnig Gag immer wieder aufgewärmt, wenn es etwas Bauliches zu beraten gibt. „Frauen können auch bei Verglasung, Bodenbelag und Fassaden kompetent sein“, sagt Romy Wurm und lacht, „nicht nur bei Vorhängen“.

Und auch wenn sie bei manchen ihrer Geschlechtsgenossinnen auf Kritik stößt, ist Romy Wurm der Meinung, dass man keine Frauenbeauftragte brauche. Frauen sind ihrer Ansicht nach selbstbewusst und mutig genug, um ihre Anliegen selber zu vertreten. „Sonst bräuchten wir in manchen Bereichen ja auch Männerbeauftragte.“

