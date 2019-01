Hauptversammlung Roman Aierstock erhält Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze

Frankenhofen / SWP

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze wurde Feuerwehrmann und Gerätewart Roman Aierstock für 15 Jahre Dienst in der Feuerwehr Frankenhofen von Abteilungskommandant Florian Schultes ausgezeichnet. Markus Schmuker und Stefan Leichtle haben in Rißtissen das Leistungsabzeichen in Bronze erworben.

Fast vollzählig waren die Aktiven zur Hauptversammlung im Gasthaus zum Grünen Baum anwesend. Kommandant Schultes berichtete über fünf Einsätze, ein Baum fiel auf die Straße Richtung Granheim, zwei Verkehrsunfälle auf der B 465, eine Ölspur und ein Fehlalarm. Ansonsten standen Verkehrsregelungen bei kirchlichen Anlässen sowie Arbeitseinsätze beim Maifest des Musikvereins auf dem Plan.

Markus Schmuker hatte einen Infoabend für alle Albwehren organisiert, bei dem die Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis ihre Tätigkeit vorstellte. Die Wehr machte bei einer Landschaftspflegemaßnahme mit. Kassenwart Joachim Pantel berichtete über eine positive Bilanz.

Sanierung steht bevor

Ortsvorsteherin Jutta Uhl bedankte sich für die Einsätze im zurückliegenden Jahr und als Musikvereins-Vorsitzende für die Unterstützung beim Maifest. Sie berichtete über die anstehende Sanierung des Gerätehauses, die im Haushalt 2019 vorgesehen ist. Es wurde für dieses Jahr eine weitere Landschaftspflegemaßnahme beschlossen. Neuwahlen der Funktionäre stehen in der nächsten Hauptversammlung an.