Gebäude Römerhalle bekommt neue Küche und Anbau

Schöner Text / Von Rainer Schäffold

Ein Wunsch vieler Rißtissener soll nun wahr werden: Die Stadt plant eine Erweiterung der Römerhalle in ihrem östlichsten Teilort, gleichzeitig soll das Gebäude saniert werden. Vorige Woche hatte OB Alexander Baumann bei seiner Wahlkampf-Tour in Rißtissen die Pläne Ortsvorsteher Markus Stirmlinger übergeben, jetzt liegen die Unterlagen für die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 27. September, Beginn 17 Uhr im Rathaus, vor.

Demnach soll die rund 45 Jahre alte Mehrzweckhalle in zwei Abschnitten vergrößert werden. Zunächst ist geplant, im Jahr 2019 an der Nordseite einen Anbau für eine größere Küche und neue Sanitäranlagen zu erstellen. In diesem Zuge sollen auch Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Boden- und Wandbeläge sowie Innentüren erneuert werden, zudem die bestehenden Sanitäranlagen erweitert und die Fassade energetisch erneuert werden.

Im zweiten Schritt, fürs Jahr 2020 geplant, sollen dann auf der Seite in Richtung Südwesten zwei weitere Anbauten entstehen, die einer größeren Bühne, einem Stuhllager und einer weiteren Umkleide mit Dusche dienen sollen. Ferner ist ein weiterer Parkplatz geplant.

Insgesamt plant die Stadt für das Projekt Kosten von 3,65 Millionen Euro ein, 2,36 im Jahr 2019 sowie 1,29 im folgenden Jahr. Die Verwaltung hat Fördermittel von rund 1,9 Millionen Euro aus einem Bundesprogramm beantragt.

Schon seit einigen Jahren drängen Ortschaftsrat und Vereine, vor allem der TSV und der Musikverein, auf eine Sanierung der im Jahr 1974 eingeweihten Römerhalle mit der Begründung, die Sanitär- und Umkleideanlagen seien veraltet und die Küche für Festveranstaltungen viel zu klein.