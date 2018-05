Aktion Ritterspiele an der Schlossruine

Ritterspiele an der Schlossruine

Hütten / CHRISTINA KIRSCH

Erstmals veranstaltet der Förderverein Hütten zusammen mit dem Informationszentrum einen Infotag mit Ritterspielen.

Das Dorf Hütten war am Sonntag ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem Motorradfahrer preschten bei bestem Ausflugswetter durch das Tal und kehrten im „Bären“ ein. Am Informationszentrum Schelklingen-Hütten blieb die Besucherzahl gegenüber den Vorjahren jedoch zurück. Dabei hatten sich die Verantwortlichen dieses Jahr eine Attraktion ausgedacht und erstmals das Frieser Showteam Weiherhof eingeladen, das auf dem großen Platz an der Justinger Schlossruine Ritterspiele aufführte.

Die acht Akteure in Kostümen boten Kindern einen Parcours, den sie auf Steckenpferden abreiten und dabei ritterliche Aufgaben erfüllen konnten. So mussten die Kinder Äpfel von einer Bank schlagen, einen Heusack treffen oder mit dem Schwert durch einen Ring zielen. Doch nur vier Kinder hatten Lust und auch die Zuschauerränge waren mager gefüllt. Dennoch wurde jedes Kind feierlich zum Ritter geschlagen.

Gerne schaute man jedoch der Märchenaufführung zu, bei der auch drei schwarze Friesen das Bühnenfeld betraten. Ritter Friedhelm von Calferbühl hielt in der Aufführung um die Hand der Gräfin an und musste erst drei Aufgaben erfüllen, bevor er sie ehelichen durfte.

Umfangreich und lehrreich war das Angebot rund um das Informationszentrum. Der Höhlenverein Blaubeuren lud wieder zur Erkundung der Bärentalhöhle ein. Im Kräutergarten informierte Uta Kramer über die Heilkraft und die Verwendung der Kräuter, und wer das Wissen mit nach Hause tragen wollte, durfte sich einen Kräuterbüschel zusammen stellen. Rainer Feucht hatte aus seinem Antiquariat Natur- und Pflanzenbücher zusammengestellt, die er zum Verkauf anbot. Bastelangebote für Kinder standen ebenso bereit wie das Infomobil Lernort Natur. Man konnte gemeinsam zum Schloss wandern oder sich im Dorfhaus alte Gerätschaften aus der Schmiede erklären lassen.