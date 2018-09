Umbau Rißtisser loben Hallen-Pläne

Rißtissen / RAINER SCHÄFFOLD

Freude herrschte am Dienstagabend im Ortschaftsrat in Rißtissen. Grund war der geplante Ausbau der Römerhalle; Ortsvorsteher Markus Stirmlinger hatte die Sitzung angesetzt, um Ratsmitglieder und die vielen Zuhörer zu informieren, bevor der Gemeinderat Ehingen heute über die Ausbaupläne entscheidet. Wie berichtet, soll die 1974 in Betrieb genommene Halle vergrößert werden. Dabei sind Anbauten für Küche und neue Sanitärräume ebenso vorgesehen wie eine Vergrößerung der Bühne sowie ein Stuhllager. Kosten: 3,5 Millionen Euro.

„Das Warten hat sich gelohnt“, sagte Ortsvorsteher Stirmlinger, wenn man sehe, „wie gut und umfangreich die Planung ist“. Diese könnte zwar noch in Details verfeinert werden. Dazu werde man einen Arbeitskreis gründen, an dem neben den Ortschaftsräten auch Vereinsvertreter mitwirken sollen. Auch Eigenleistungen der Vereinsmitglieder kündigte Stirmlinger an.

„Dieses Jahr ist ein schönes Jahr“, sagte Ortschaftsrat Thomas Schreiner. Er spielte damit auch auf die neuen Bauplätze und die Ankündigung an, dass die Umgehungsstraße bis in sechs Jahren realisiert sein soll. Der Hallenausbau sei das „i-Tüpfelchen“. Schreiner und die Ratsmitglieder Ralf Glöggler und Dagmar Jöchle-Leutz lobten die Planung. „So schnell hätte ich damit gar nicht gerechnet“, sagte Jöchle-Leutz. Stadtrat Hubert Dangelmaier (Grüne) kündigte an, dass von Seiten seiner Fraktion keine Einwände im Ehinger Rat zu erwarten seien.

Weitere Wünsche äußerte Ortsvorsteher Stirmlinger: So wäre ein Hallenteiler ganz gut für den Sportbetrieb. Gut wäre auch, wenn der Trainingsbetrieb während der Bauphase möglichst lange aufrechterhalten werden könnte.