Ortschaftsrat Risse an der Stuckdecke

Jetzt gibt es auch an der Kapelle in Schaiblishausen Rissbildungen an der Stuckdecke. Die Schäden zeigen sich im ganzen Innenbereich, vor allem am Übergang zwischen Wand und Decke, aber auch im Bereich des 1992 wieder eingebauten Hochaltars und an einem der Fenster (siehe Bild). An einigen Stellen ist auch schon Putz ausgerieselt. Im Ortschaftsrat hat nun Ortsvorsteher Herbert Brandl über die Rissbildungen informiert; bei Nachforschungen nach der möglichen Ursache kam der Verdacht auf, dass Schäden am Dachgebälk bestehen. Dies soll nun näher untersucht werden.

Brandl hat im Ortschaftsrat auch über die Mittel berichtet, die im Haushaltsplan 2019 für Schaiblishausen zur Verfügung stehen: Direkt für die Ortschaft bestimmt sind 50 000 Euro für Investitionen an Feldwegen, 17 000 Euro für die Erneuerung der Brauchwasserleitung im Feuerwehrhaus und 31 000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen in der Abt-Stephan-Straße. Für das Los Süd des Breitbandausbaus in der Pfarrei sind 1,2 Millionen Euro vorgesehen; positiv aufgenommen wurde auch, dass die Bestuhlung in der Halle in Kirchbierlingen für 65 000 Euro erneuert wird.