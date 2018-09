Nachhaltigkeit Revolution gegen das Wegwerfen

Ehingen / Christina Kirsch

„Da bleibt das Wasser irgendwie drin stehen und wird nicht weitergeleitet“. So beschrieb eine Kundin den Schaden an ihrem Kaffeevollautomaten, der keinen Kaffee mehr produzierte. Zwei Herren haben sich der Maschine angenommen und die Fehlerquelle untersucht. Seit Beginn der Woche gibt es im Bürgerhaus Oberschaffnei eine Einrichtung, die sich die Ehinger schon lange gewünscht haben. Das Reparatur-Café hat seinen Betrieb aufgenommen. 15 ehrenamtliche „Reparierer“, darunter drei Frauen, versuchen defekte Geräte wieder zum Laufen oder beschädigte Gegenstände wieder in Ordnung zu bringen.

Schon am ersten Nachmittag war der Andrang groß. Eine Frau kam mit Armbanduhren, die nicht mehr liefen, eine andere brachte eine Bügelstation. Bei einer defekten Stichsäge konnte ein Kabel wieder gelötet werden, so dass sie wieder funktionierte. Jeder Kunde musste sich zunächst anmelden und seinen Reparaturwunsch angeben. Man darf auch nicht einfach etwas Kaputtes abgeben und wieder gehen, denn die Cafés sollen auch Kommunikationsort sein und ein Gemeinschaftsgefühl stärken. „Zudem kann hier jeder noch etwas lernen“, sagten Klaus Breymaier und Siegfried Paschke, die eine kaputte Kaffeemaschine unter die Lupe nahmen. Der Ehrenamtliche Gerhard Müller, der vor allem bei Elektronikgeräten gut Bescheid weiß, reparierte einen Videorekorder. „Das war ein rein mechanisches Problem“, sagte er.

Gabriele Rieder ist die Fachfrau für Nadel und Faden und weiß auch, wie man Nähmaschinen fachmännisch wartet. „Heute kam jemand mit einer offenen Koffernaht“, erzählte sie. „Einen Koffer kann ich natürlich nicht unter die Nähmaschine legen, da habe ich das eben mit der Hand genäht“, sagt sie.

Insgesamt 21 Kunden kamen an dem Nachmittag mit defekten Geräten. Unter dem Dach und Versicherungsschutz des Deutschen Roten Kreuzes wurde das neue Projekt der Lokalen Agenda realisiert, fachkundige Helfer fanden sich auch. Die nötigen Werkzeuge wie Lötkolben, Strommessgerät oder Schraubenzieher in allen Größen stellte die Stadt zur Verfügung. „Es gibt mittlerweile 660 Reparatur-Cafés in Deutschland“, sagte Bernhard Mittel, der bereits in Ulm ein solches Café aufgebaut hat und mit seinen Erfahrungen in Ehingen als Koordinator wirkt. „Wir hatten in Ulm eine Erfolgsquote von 70 Prozent“, sagte Mittel, der sich über einen ähnlichen Erfolg in Ehingen freuen würde.

Mittel bezeichnet die Reparatur-Cafés als „Revolution gegen das Wegwerfen“. Die Industrie habe allerdings kein Interesse daran, dass die alltäglichen Dinge möglichst lange leben und seien einigermaßen erfinderisch, um Geräten nur eine begrenzte Lebensdauer einzubauen. „Manche Drucker sind so ausgelegt, dass sie nach einer bestimmten Anzahl von Drucken abschalten“, erzählte Mittel, „aber es gibt Spezialisten, die diese elektronischen Systeme knacken.“

Eine Hürde, mit denen die reparierenden Leute auch oft konfrontiert sind, ist das Gehäuse einiger Elektrogeräte. „Da gibt es Klammertechniken, denen man fast nicht beikommt“, wusste Mittel. „Aber wir haben festgestellt, dass manche Gehäuse auch noch zusammenhalten, wenn nicht mehr alle Klammern funktionieren“. So gibt es im Reparatur-Café für fast jedes Problem eine Lösung. Einen Versuch sei es allemal wert, meinen die ehrenamtlichen Helfer. Und von aussichtslosen Fällen muss man sich dann eben in Würde trennen.

Info Der Treffpunkt Hilfe zur Selbsthilfe findet 14-tägig jeweils dienstags von 15 Uhr bis 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei im 3. Obergeschoss statt.