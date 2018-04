Musikgeschichte Revival zweier Musiker-Größen

Ehingen / Nadine Vogt

Ehingen. Fans der Ehinger Musikgeschichte aufgepasst: Am 30. April treten „The Wishmen“ und „Times Square“ gemeinsam auf. Im Lichtspielhaus in Riedlingen geben die beiden Bands, die sich vor langem in der Region einen Kultstatus erspielt haben, ein gemeinsames Konzert. „Es ist eine kleine Reise in die Erinnerung“, sagt Friedrich Weber – bei einigen vielleicht besser bekannt als „Freddy Wonder“, Frontmann der gleichnamigen Combo. Der gebürtige Ehinger freut sich auf den gemeinsamen Auftritt. „Das war eine Idee von mir“, sagt der Profimusiker. Die Anfrage traf bei „Time Square“ sofort auf Zustimmung, der gemeinsame Bühnenauftritt war fix. „Damit spielen die Jungen von früher mit den Alten“, sagt Friedrich Weber. Die „Alten“ sind dabei „The Wishmen“, er und sein Bandkollege Albe Mayer-Mikosch. „Time Square“ – um Frank Keller, Reiner Fuchs und Jürgen Marqua – galt damals als ihre Nachfolgeband. Mit ähnlichen Klängen aus einem ähnlichen Repertoire an Liedern. Dass es nun im Lichtspielhaus zu einem gemeinsamen Revival kommt, ist nicht verwunderlich: „Ich habe mich gefragt, was man unseren Fans noch bieten kann“, sagt Friedrich Weber, der seit vielen Jahren in Heidelberg lebt. Der gemeinsame Auftritt lag auf der Hand.

Am 30. April bringen nun beide Bands Hits aus den 60er Jahren auf die Bühne. Auch wenn die Stones und die Beatles „The Wishmen“ in den Anfängen musikalisch geprägt haben, wird es nicht nur deren Klassiker der Rock’n Roll-Geschichte zu hören geben. „Es gibt so viele gute Songs aus den 60ern“, sagt Friedrich Weber, der auf den Spitznamen „Fizze“ hört. Auf diese Songs werden die Musiker im Lichtspielhaus auch zurückgreifen.

Das Konzert findet am Montag, 30. April, im Riedlinger Lichtspielhaus (Beginn 20.30 Uhr) statt. Karten gibt es im Amadeus (07391) 754216) in Ehingen sowie im Café Melber (07393) 953896 in Munderkingen.