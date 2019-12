Am Anfang waren neue Leuchten, den Abschluss bildet die Altarweihe. Am kommenden Sonntag weiht Weihbischof Thomas Maria Renz den Altar in der St.-Stephanus-Kirche in Schwörzkirch. Dabei wird eine Reliquie des Kirchenpatrons, des Heiligen Stephanus von Rom, in den Altar eingebettet....