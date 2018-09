Geschäftsleben Regionale Produkte in Schelklingens Stadtmitte

Regionale Produkte in Schelklingens Stadtmitte

Schelklingen / Joachim Schultheiß

Viel Interesse fand die Eröffnung des neuen City-Treffs in Schelklingen. Ute Wekwert hat die Räume ihrer ehemaligen Postagentur in der Marktstraße umgebaut und stellte sie in der vergangenen Woche den Schelklingern vor. Im und vor dem Geschäft laden Tische und Stühle zum Verweilen oder zum Kaffeetrinken ein. Die Eröffnungsgäste wurden mit Säften, Sekt, Bier und kleinen Häppchen bewirtet.

Die Inhaberin hat ihr Sortiment – bis auf Zeitungen und Zeitschriften – umgestellt: Statt Briefmarken und andere Postdienstleistungen, finden ihre Kunden jetzt vor allem regionale, Spezialitäten. Außer Nudeln und kalt gepresstem Rapsöl aus Andelfingen stehen Flaschen mit Eierlikör, hergestellt in Zwiefalten-Sonderbuch, und Gewürzmischungen im Verkaufsregal. Handarbeiten einer Freundin von Wekwert und Werke von „Kunst und Kunst“ gibt es ebenso.

Zur Eröffnung hatten sich die Künstlerinnen Ute Wekwert und Brigitte Buck-Jäger eine „City-Bag-Aktion“ einfallen lassen: Im Laden und in der benachbarten Galerie gab es bemalte, gerahmte Stofftaschen zu kaufen. Auch für eine praktischere Verwendung waren die Kunstwerke vorgesehen: ohne Rahmen, dafür aber als Geschenkverpackung. Mit dem Besuch am Donnerstag waren Wekwert und ihre Mitarbeiterinnen sehr zufrieden.