Lokale Agenda Regelmäßig „Silbergrau“

Ehingen / swp

Es war ein Wunsch aus der Bürgerschaft, der jetzt am Dienstag, 24. April, um 10 Uhr zum ersten Mal Wirklichkeit wird: „Silbergrau“ heißt der neue Seniorentreff im Bürgerhaus Oberschaffnei, der künftig einmal im Monat im Café Life stattfindet. Zum Auftakt ist ein Vortrag der Großelternakademie „Wir brauchen einander – Als Generationen miteinander das Leben gestalten“ zu hören. Älterwerden eröffnet zwar oft neue Freiheiten der Lebensgestaltung, häufig geht damit aber auch ein Verlust an persönlichen Kontakten einher: Im Rentenalter entfällt das berufliche Umfeld und somit das Gespräch mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern. Auch die Familiensituation verändert sich, die erwachsenen Kinder wohnen vielleicht weit entfernt, manchmal fehlt der Partner. Um nicht zu vereinsamen, werden daher Begegnungsorte immer wichtiger, an denen man ganz zwanglos, bei einer Tasse Kaffee, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. Dies soll der Seniorentreff im Mehrgenerationenhaus Oberschaffnei bieten. Willkommen beim Seniorentreff „Silbergrau“ sind Menschen mit Lebenserfahrung, die Begegnung suchen, einem Schwätzchen nicht abgeneigt sind oder Neues erfahren möchten. Bereichert werden die regelmäßigen Treffen gelegentlich mit kleinen Vorträgen.