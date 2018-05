Fest Realschule Ehingen feiert Jubiläum

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Schüler, deren Familien, Lehrer und Leitung der Realschule Ehingen feiern gemeinsam ein großes Fest zum Jubiläum.

„Und, läuft des bei Ihnen?“ Mit dieser kumpelhaften Anfrage hat sich Niclas aus der Klasse 6a bei seinem Lehrer Jan Hadaschik erkundigt, ob an dessen Stand alles in Ordnung sei. Niclas war am Schulfest der Realschule einer der Waffelbäcker und der Lehrer lieh sich am Waffelstand einen Tisch für die Tombola.

Dieser kurz hingeworfene Schülersatz war typisch für ein Schulfest, an dem alle von einer guten Stimmung getragen waren. Jeder trug seinen Teil dazu bei. Man unterstützte sich, damit die große Sause gelingen konnte. Und sie gelang, oder um es mit Niclas Worten zu sagen: es lief.

Seit Monaten hatte die Realschule auf ihr Jubiläum hingearbeitet, beinahe akribisch waren der Festakt und die Aktionen auf dem ganzen Schulgelände vorbereitet. Von den Fünfklässlern bis zu den Zehntklässlern hatte jeder seine Aufgabe: Die einen verkauften Buttons, andere Kekse mit dem Schul-Logo. Auf dem Sportplatz vergnügten sich die Kinder in Mega-Bällen und die Zucker-Detektive erklärten jedem Besucher, der vorbei kam, wie gesund oder ungesund Limonaden sind. Überall war etwas geboten und viele Eltern trugen im Hintergrund zum Gelingen des Jubiläums bei.

In den Klassenzimmern präsentierten die Schüler ihren Eltern, Geschwistern und den Ehemaligen, was sie in diesen Wochen gerade lernen. In der Klasse 5c etwa wird das Leben in der Steinzeit beleuchtet. Niclas und Lucca hatten sich zur Verdeutlichung mit steinzeitlichen Speeren und Prügeln ausgestattet und posierten in Fell und Leder vor einem großen, gemalten Mammut.

Flankiert von Ehinger Tracht

Genau 291 Schulkekse habe man gebacken, sagte Maria Lazarida am Keks-Verkaufsstand, „und 30 Stück haben die Jungs schon gegessen“. Während den Keksen ein deutsches Bredle-Rezept zugrunde lag, hatte die 7c kasachische Baursaki und usbekische Chebureki im Angebot. Eine Zutatenliste lag, um hungrige Kunden zu informieren, griffbereit neben der Kasse.

Bevor das große Schulfest jedoch bei herrlichem Wetter startete, hatte der offizielle Festakt in der Turnhalle stattgefunden. Das Orchester Windpower Wenzelstein unter Leitung von Katja Sohn-Eberhardt und der Chor unter Leitung von Daniel Hink umrahmten die Grußworte. Mädchen in der Ehinger Tracht flankierten die Redner am Podium, wozu Oberbürgermeister Alexander Baumann sagte: „Ich genieße es.“ Er sprach danach von den bescheidenen Anfängen der Schule und dem Wandel, der sich nicht nur am Gebäude zeige, sondern auch inhaltlich am bilingualen Unterricht und der musikalischen Ausrichtung. Zu Schulleiter Alexander Bochtler, der zur Begrüßung einen Bauhelm überreicht bekam, sagte Baumann: „Den werden Sie auch weiterhin brauchen.“ Baumann versprach den Austausch der Fenster und die Fertigstellung der energetischen Sanierung.

Achim Schwarz vom Staatlichen Schulamt in Biberach dankte der Schulleitung für die zeitgemäße Entwicklung. Die Elternbeirätin Regina Grau sprach in ihrer Rede davon, dass sie selber schon zu Zeiten von Rektor Robert Hölz auf der Schule war und ihre Kinder unter den Rektoren Paul Geiselhart und Alexander Bochtler die Schule besuchen und besuchten. „Somit haben wir alle drei bisherigen Rektoren erlebt.“

Die Geschichte des Freundeskreises der Schule sei zwar nicht so lang wie diejenige der Schule, sagte Freundeskreis-Vorsitzende Peter Frielitz, „aber wir können uns sehen lassen“. Seit 1978, als sich der Kreis gründete, unterstützt dieser die Schule nach allen Kräften.

Die Festrede des Schulleiters Alexander Bochtler war geprägt von Dankesworten. Sie schloss mit der Bitte, weiterhin das Profil der Schule zu unterstützen. „Mit 50 hat jeder das Gesicht, das er verdient“, zitierte er George Orwell. „Die Realschule kann ihr Gesicht sehen lassen“, sagte der Schulleiter. „Wir wollen weiterhin ein konsequenter, verlässlicher und nachhaltiger Partner sein“, sagte Alexander Bochtler an die Festgäste gerichtet.