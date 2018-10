Schwäbischer Albverein Jubiläum: Ortsgruppe wird 125 Jahre alt

Die Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal unterwegs im Jahr 1994 am Gehrenberg bei Markdorf im Bodenseekreis. Wandern in der Gemeinschaft macht den Schwäbischen Albverein aus, sagt Helmut Geiselhart. © Foto: Reproduktion: Maria Bloching

Die Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal des Schwäbischen Albvereins wird 125 Jahre. Doch es fehlen junge Mitglieder.

Seit 34 Jahren ist Helmut Geiselhart Vertrauensmann der Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal des Schwäbischen Albvereins. Sein größter Wunsch, mit der Mitgliederzahl einmal die Hundert zu überschreiten, hat sich in dieser Zeit nicht erfüllt. Fast jedoch hätte er sein Ziel erreicht: „Einmal gehörten der Ortsgruppe 93 Mitglieder an, dann jedoch wurden es wieder nach und nach weniger“. Jetzt, im Jubiläumsjahr, sind es 69: „Nicht schlecht, aber es dürften mehr sein“, findet Geiselhart.

Ein großes Fest für die Öffentlichkeit, wie es vor 25 Jahren anlässlich des 100-jährigen Bestehens gefeiert wurde, gibt es nicht. Aber dennoch soll das Jubiläum nicht unbemerkt verstreichen, schließlich sind es nur wenige Vereine, die auf eine so lange und auch erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken können. Mit geladenen Gästen wird am kommenden Samstag, 20. Oktober, in der Festhalle gefeiert.

Wandern im Trend

Am Wichtigsten ist der Ortsgruppe jedoch, nach jungen Familien Ausschau zu halten. Denn die Mitglieder werden immer älter und es rückt kaum jemand nach. „Das ist sehr schade, schließlich haben wir jeden Monat schöne Wanderungen und weitere Veranstaltungen zu bieten“, sagt Geiselhart.

Wandern liegt im Trend, doch nicht alle wollen in der Gruppe wandern. Dabei hat das laut dem Vertrauensmann durchaus seinen Charme. Früher, zu den Anfangszeiten der Ortsgruppe, wurde nicht „gewandert“, man unternahm gemeinsame Ausflüge in die nähere Umgebung wie ins Lautertal oder auf den Bussen. „Es ging mehr darum, aus dem Alltagstrott herauszukommen, etwas anderes zu sehen, Geselligkeit zu erfahren und einzukehren“. Dadurch ist eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden, die jedoch aufgrund der Kriegswirren mehr und mehr zum Erliegen kam.

Jüngerer Nachfolger gesucht

Zuvor hatte es zeitweise sogar zwei Ortsgruppen gegeben: eine in Obermarchtal und eine in Rechtenstein. Richard Lohrmann bemängelte als Obmann des Donau-Bussen-Gaus im Jahr 1950 die Trägheit des wieder geeinten Vereins Obermarchtal/Rechtenstein und drohte sogar schriftlich im Namen des ganzen Albvereins an, Obermarchtal und Rechtenstein als Wandergebiet zu meiden. Das sorgte für Unruhe. Im Gasthof Bären in Rechtenstein kamen deshalb die Mitglieder zusammen, um nach einer Lösung aus der Krise zu suchen.

Schließlich erklärte sich Max Tress bereit, das Amt des Obmanns zu übernehmen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass die Ortsgruppe den Namen „Rechtenstein/Obermarchtal“ trug. Bereits zwei Jahre später stieg die Mitgliederzahl von 20 auf 44 an und dieser Aufwärtstrend setzte sich in den Folgejahren fort. Nach Max Tress übernahm Rolf Bernhard drei Jahre das Amt des Ortsobmanns. Nach dessen überraschenden Tod sprang Tress kurzfristig ein, bis Helmut Geiselhart 1984 als Nachfolger gewählt werden konnte.

„Für alles Neue offen“

Er erinnert sich noch gut daran, wie das Wandern Aufwind bekam, sodass Ganztages- und Bergwanderungen in das Programm aufgenommen werden konnten. „Leider ist das heute nicht mehr möglich, weil wir zu wenige Leute sind.“ Nur zu gerne würde er selbst einem jüngeren Nachfolger Platz machen, außerdem ist Geiselhart bestrebt, für junge Familien die Mitgliedschaft im Albverein wieder attraktiver zu machen. Die Ortsgruppe führt nicht nur Wanderungen durch, sie baut auch seit mehr als 50 Jahren den traditionellen Funken am Sonntag nach Aschermittwoch auf und pflegt darüber hinaus die 20,5 Kilometer Wanderwege, die mit den Hauptwanderwegen 5 und 7 beide Gemeinden kreuzen.

Schon die Gründer des Hauptvereins hatten 1888 erkannt, dass Bewegung in einer gesunden Natur nicht nur den Körper, sondern auch den Geist festigt, und dass es sich lohnt, Heimat und Brauchtum zu schützen und zu pflegen. Auch die Ortsgruppe Rechtenstein/Obermarchtal hat sich dies auf die Fahnen geschrieben und hofft, wieder mehr Menschen fürs kollektive Wandern und für ihre Veranstaltungen begeistern zu können. „Wir sind für alles Neue offen“, verspricht Geiselhart.

