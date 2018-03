Rückblick Raus auf den Spielplatz

Julia Deresko

Vor 25 Jahren

Großer Beliebtheit erfreute sich schon 1993 der Kinderspielplatz im Groggental. Mit den ersten Sonnenstrahlen trafen sich dort die Kinder aus der Oberen Stadt. „Pech für die Mütter, welche ihre Jüngsten begleiten: An sie scheint die Stadtverwaltung bisher nicht gedacht zu haben.“ Denn in der Umgebung des Spielplatzes sei weit und breit keine Sitzbank zu finden, wie zu lesen war.

Die Sanierung des früheren Franziskanerklosters, Spitals und Altenheims war vor 25 Jahren Thema. Die Stadt Ehingen wollte dort Räumlichkeiten für Stadtarchiv, Volkshochschule und Jugendmusikschule schaffen. Doch vor der Umsetzung des Projekts gab es Zweifel: „Sollten Stadtverwaltung und Gemeinderat besser mit unliebsamen Überraschungen rechnen, wie beim Umbau des Spitals am Viehmarkt?“, hieß es in der Zeitung anlässlich der Besichtigung des Gebäudes durch den Ausschuss für Technik und Umwelt, geführt vom Architekten Erwin Kuch. Der vertrat die Meinung, dass nicht alles, was in den Jahrhunderten krumm und buckelig geworden war, mit der Sanierung begradigt und geglättet werden sollte. So wollte er das Gewölbe nach der Reinigung unverputzt lassen, um die hand­werkliche Kunst früherer Jahrhunderte zu zeigen. Der Gemeinderat plädierte für eine bewusst „franziskanisch-einfache“ Sanierung.

St. Johannes Baptist sollte vor 25 Jahren eine Schönheitskur bekommen. Die katholische Kirchengemeinde wollte das Hundersinger Gotteshaus für 500 000 Mark sanieren lassen. Unter anderem sollte die Empore auf ihr ursprüngliches Maß verkleinert und der Chorraum neu gestaltet werden. Dazu gehörte auch der neue Altar samt Ambo. Gerne wollten die Hundersinger ein neues, etwas bequemeres Gestühl in ihrer Kirche, wie zu lesen war. Doch die Erfüllung dieses Wunsches hing vom „Segen“ der Diözese Rottenburg ab, die sämtliche Baumaßnahmen billigen musste.

Vor 50 Jahren

Im Schelklinger Gemeinderat wurde die Erweiterung des Schulgebäudes beschlossen. Geplant wurde mit steigenden Schülerzahlen bis 1975. In der Grundschule ging man von konstanten 200 bis 220 Schülern aus, in der Hauptschule von bis zu 339 Schülern (1968: 297).

Ärger gab es in Kirchbierlingen: Dort „hielt man in einem Betrieb den Kühlschrank für den sichersten Aufbewahrungsort des Geldes. Jetzt musste man die Erfahrung hinnehmen, dass selbst der Eisschrank nicht als einbruchsicher anzusehen ist.“ Aus dem Gerät wurde ein nicht näher benannter Geldbetrag gestohlen.