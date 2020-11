Das Jahr war bewegt, die Generalversammlung ganz anders als gewöhnt: Wegen der Pandemie gab es dieses Mal keine große Veranstaltung an einem Abend in einem großen Raum, sondern eine Art Internet-Versammlung, die sich drei Tage, von Dienstag bis Donnerstag zog und bei denen die Mitglieder per Maus...