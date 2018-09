Feuerwehr Räte stimmen für größeres Fahrzeug

Schelklingen / ben

Die Stadträte in Schelklingen haben gestern Abend wichtige Vorentscheidungen für den Kauf eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für den Standort Hausen getroffen. Zahlreiche Feuerwehrleute verfolgten die Sitzung. Zwei Modelle standen zur Auswahl: Eines mit einem Transporter-Fahrgestell, das maximal 7,5 Tonnen tragen kann. Und eines mit LKW-Fahrgestell, das 8,5 Tonnen trägt. Räte, Feuerwehr und Verwaltung hatten zuvor in Unterstadion ein Löschfahrzeug auf MAN-Lastwagen-Basis und in Langenau-Göttingen eines mit Transporter-Fahrgestell von Iveco angeschaut. Marcel Kley von der Stadtverwaltung fasste die Ergebnisse gestern zusammen. Die Stabilität des Transporter-Fahrgestells werde als fragwürdig eingeschätzt. Das Lastwagen-Fahrgestell habe eine längere Lebensdauer und biete ein größeres Platzangebot, etwa für Feuerwehrleute mit Atemschutz. Deshalb, so Kley, schlage die Verwaltung ein Fahrzeug mit Lastwagen-Fahrgestell vor. Die Ausschreibung soll ein Fachbüro für 3200 Euro machen. Denn man müsse wohl europaweit ausschreiben, so Kley. Für die Beschaffung des Fahrzeugs bekommt die Stadt Schelklingen Zuschüsse: 66 000 Euro aus der Fachförderung Z-Feu und 40 000 Euro aus dem Ausgleichsstock.

Hallen werden geprüft

Die Stadräte zeigten sich zufrieden mit der Wahl eines LKW-Fahrgestells: Das sei sicher die stabilere Sache, sagte Jürgen Glökler (CDU). Man müsse auch daran denken, dass mit dem Fahrzeug die steile Steige nach Hausen befahren werde, sagte Paul Glökler (CDU). Thomas Tolksdorf (SPD) lobte die Vor-Ort-Besichtigungen der Fahrzeuge. So habe man sich ein gutes Bild machen können. Michael Strobl (Freie Wähler) hatte zwei Fragen: Ob das Fahrzeug von der Größe her in die bestehenden Hallen passe? Und ob die Stadt jetzt viele LKW-Führerscheine finanzieren müsse, weil das Löschfahrzeug nur damit gefahren werden könne? Die Hallen würden schrittweise geprüft, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh. Klar sei, dass das Fahrzeug in die Halle von Hausen passe. Das bestätigte auch Schelklingens Feuerwehr-Gesamtkommandant Alexander Högerle. Allerdings sei auch schon klar, dass die Garage in Schmiechen zu klein sei, sagte Ruckh. Da in den nächsten Jahren auch ein Fahrzeug für Schmiechen angeschafft werden soll, müsse man sich Gedanken machen. Führerscheine seien derzeit ausreichend vorhanden, sage Ruckh. Die Feuerwehr habe sich im Übrigen verpflichtet, dass das jährliche Budget nicht wegen des Kaufs des Löschfahrzeugs auf Lastwagenbasis überzogen werde.