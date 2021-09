Gerd Vaillant hat ein Anliegen: „Ich möchte gerne einen Mountainbike-Trail in Ehingen initiieren, der offiziell als solcher ausgewiesen wird.“ Um die 80 Unterschriften hat er gesammelt und der Stadt vorgelegt, einen Routenvorschlag am Stoffelberg in der Nähe der Adolf-Fröhner-Abfahrt inklusiv...