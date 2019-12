Die Freude in ganz Obermarchtal und darüber hinaus ist groß. Denn gestern Morgen um kurz nach 7 Uhr stand fest: Das diesjährige Gaststubenkonzert mit Peter Maffay findet im „Kreuz“ statt. Es war ein vorweihnachtlicher Paukenschlag, und „Kreuz“-Wirt Herbert Knab weiß: „Jetzt wird´s ernst“.

Knappes Ergebnis

Das Ergebnis war knapp: Mit 16,1 Prozent der Stimmen liegt das „Kreuz“ nur hauchdünn vor der „Alten Mühle“ in Roggenburg, die 15,9 Prozent erhalten hat. Auf Platz drei kommt das Wirtshaus „Hopfen“ in Altshausen mit 13,5 Prozent.

Radio 7 war vor Ort, um den Sieg zu verkünden

Schon um 6.30 Uhr, also kurz vor Voting-Ende, war Radio 7 bei Herbert Knab vor Ort und blendete die Verkündung des Ergebnisses live ein. Es wurden Interviews geführt und Stimmen eingefangen. „Eigentlich mach ich ja erst um 17 Uhr auf. Aber schon heute Morgen um 7 Uhr kamen Gäste, die extra früher aufgestanden sind, um mir zu gratulieren“, erzählt Knab. Unter ihnen auch Bürgermeister Martin Krämer, der sich gestern riesig gefreut hat. „Es ist sensationell, dass das geklappt hat. Das konnte nur erreicht werden, weil so viele an einem Strang gezogen haben“.

Konzert wird in den Außenbereich übertragen

Obermarchtal erreicht damit nicht nur einen größeren Bekanntheitsgrad, sondern muss sich jetzt auch um organisatorische Dinge kümmern. Dazu fand bereits ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und Radio 7 statt. „Es wird abgeklärt, was die Aufgaben der Gemeinde sind und welche verkehrstechnischen Anordnungen zu treffen sind“, erklärt Krämer. Da das Konzert ab 19 Uhr in den Außenbereich übertragen werden soll, müssen die Straßen gesperrt werden: „Und dann hoffen wir alle auf eine tolle entspannte Party“.

Vereine wollen Weihnachtsmarkt organisieren

Knab freut sich auf die Party ebenso wie auf seinen Stargast – und bleibt dennoch entspannt: „Bei mir drin im Saal ist alles klar, aber das, was drum rum passiert, wird wirklich interessant“. Denn die Obermarchtaler Vereine wollen einen Weihnachtsmarkt aufbauen und mit allen Besuchern feiern. Und dieses Versprechen wollen sie halten.

Tickets gewinnen

Tickets für das Konzert stehen nicht zum Verkauf, die kann man ausschließlich gewinnen. Dazu müssen Interessierte ein Formular auf der Homepage von Radio 7 ausfüllen.