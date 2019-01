Wirtschaft Puren hat in Obermarchtal viel vor

In der Präsentation des Planers gut zu erkennen: in Hellblau die mögliche neue B 311 als Ortsumgehung, in Gelb die jetzige Erweiterung und in Rot das bestehende Werk (links) und die große Reservefläche. © Foto: Fotos: Andreas Hacker

Obermarchtal / Andreas Hacker

Für die Unternehmensgruppe Puren mit Sitz in Überlingen hat der Standort Obermarchtal strategische Bedeutung. Das hat Geschäftsführer Dr. Andreas Huther bei der Vorstellung der Ausbaupläne im Gemeinderat deutlich gemacht.

Anlass war der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans, der das bestehende Gewerbegebiet Innere Bergäcker um eine südlich des bestehenden Puren-Werks gelegene Fläche von etwa 2,35 Hektar ergänzt. Das Unternehmen hat die Grundstücke bereits erworben und will, wie ausführlich berichtet, hier eine weitere Produktionshalle für den Werkstoff Purenit bauen. „Wir sind hier an der Kapazitätsgrenze“, sagte Huther im Gemeinderat. Mittelfristig werden 16 bis 20 Millionen Euro investiert; es sind auch weitere Lagerhallen und Lkw-Parkplätze an der Zufahrt über die Bergäcker geplant. Das soll das Problem mit den auf der Straße parkenden Lastzügen lösen, auf das Lothar Gaupp hingewiesen hat.

35 neue Arbeitsplätze

Mit der Erweiterung soll die Zahl der Mitarbeiter am Standort Obermarchtal von jetzt 68 um 35 auf über 100 steigen. Puren strebt an, seine Produktion in Obermarchtal zu verdoppeln und sich im Gewerbegebiet bestmöglich aufzustellen. 1990 war die damalige Firma Endele zur Puren-Unternehmensgruppe dazu gekommen, und aus einem anfänglichen Nischengeschäft mit Purenit sei inzwischen ein zentrales Geschäftsfeld geworden, sagte Huther. Im Kreise der Gesellschafter sei deshalb entschieden worden, Purenit zum strategischen Werkstoff zu erklären und Obermarchtal zum zentralen Standort auszubauen.

Dazu gibt es nun den neuen Bebauungsplan, der die Vorausssetzungen dafür schaffen soll, dass im unmittelbaren Abschluss an das Werk die größere Produktionsstraße gebaut werden kann, wobei der Ablauf genau gleich bleibt: von West nach Ost mit den Schreddern zu Beginn und den Absauganlagen als Abschluss. Die Lagerhallen, die an der Zufahrt von der Reutlingendorfer Straße aus entstehen, sollen dann wie eine Lärmschutzwand den Bereich der Schredderanlagen als Hauptlärmquelle nach Norden zum Berghofstüble hin abschirmen, sagte Huther auf Frage von Gemeinderat Hans-Peter Schleicher. In diesen Hallen sollen dann auch die Produktionsreste gelagert werden, die jetzt noch im alten Werk der Firma Endele an der B 311 in großen weißen Säcken abgestellt sind. Das alte Werk sei nur gemietet, sagte Huther, und Puren sei bestrebt, alles zusammenzuführen, um die Abläufe zu optimieren und den logistischen Aufwand gering zu halten.

Der Geschäftsführer hat auf Frage von Gemeinderätin Carmen Schmid auch angedeutet, dass der jetzigen Erweiterung weitere folgen sollen: Puren hat auch das große Grundstück östlich des bestehenden Werks gekauft und denkt daran, hier einmal eine weitere Produktionsreihe aufzubauen, so bald sich der Markt für Dämmung im Neubau entsprechend entwickelt hat. Gleichzeitig versicherte Huther auf Anfrage Schmids, dass die Absauganlagen in den vergangenen zwei Jahren komplett modernisiert worden und jetzt komplett geschlossene Kreisläufe seien.

Maximal 12,5 Meter hoch

Nach dem einhelligen Ja des Gremiums (bei einer Enthaltung) zur Aufstellung des Bebauungsplans beginnt die Arbeit am Entwurf. Wie der die Gemeinde beratende Planer Clemens Künster sagte, sollen die Gebäude maximal 12,5 Meter hoch werden dürfen, 2,50 Meter mehr als bisher, was mit technischen Notwendigkeiten begründet sei. Zur möglichen Trasse der Ortsumfahrung wird ein Sicherheitsabstand von 20 Metern eingehalten. Weil die ökologischen Eingriffe nicht an Ort und Stelle ausgeglichen werden können, sollen die fehlenden Ökopunkte an einer Börse abgelöst werden.

Künster erwartet, dass Puren voraussichtlich im März den Bauantrag einreichen wird, der dann parallel zum Bebauungsplanverfahren bearbeitet werden kann. In diesem werde dann auch das Thema Lärm nochmals eingehend zu prüfen sein, denn es handele sich hier um ein Gewerbegebiet und nicht um ein Industriegebiet.

Er freue sich, dass Puren hier investiert, sagte Bürgermeister Martin Krämer. „Obermarchtal wird davon profitieren.“