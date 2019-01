Betreuung Projekt „PatenOma“ startet

Ehingen / swp

Weil nicht jede Oma Enkel hat und nicht jedes Kind seine Großeltern in der Nähe, vermittelt der Kinderschutzbund Ehingen vom neuen Jahr an „Paten-Omas“. Genaueres zu dem neuen Projekt gebe es am Freitag, 25. Januar, bei einem Informationsnachmittag in Ehingen, teilt der Kinderschutzbund mit.

„Junge Familien und ältere Menschen zusammenbringen“ – dies wolle der Kinderschutzbund erreichen. „Ältere, Kinder und Eltern können nur gewinnen“, wird Lucia Hildenbrand-Hess, Vorsitzende des Ehinger Kinderschutzbundes, in der Pressemitteilung zitiert. Die Aufmerksamkeit und die gemeinsamen Aktivitäten helfen den Kindern in ihrer Entwicklung, der „Paten-Oma“ fit zu bleiben und den Eltern, den Alltag zu meistern. Am Freitag, 25. Januar, 15 Uhr, können sich Interessierte beim Kinderschutzbund in der Kollegiengasse 2 informieren. Bei Kaffee und Kuchen berichten Andrea Gentner und Anke Schelkle übers neue Projekt und stehen für alle Fragen zur Verfügung.

Das Konzept der Leih- oder Ersatzgroßeltern gibt es bereits in etlichen Städten. In Ehingen sind Oma und Opa in vielen Familien präsent. Doch nicht immer leben die Generationen am selben Ort. Als „Paten-Oma“ könne auch eine Person, die selbst keine Enkel hat oder deren Familie weit entfernt wohnt, am Leben von jungen Familien teilhaben. Die Kinder gewinnen eine zusätzliche Bezugsperson und die Eltern bekommen Unterstützung bei der Betreuung.

Viele Termine können für Familien mit Kindern eine Herausforderung sein. Da bleibe die Ruhe und Zeit zum gemeinsamen Spielen und Basteln, für den Spaziergang oder das gemütliche Laufen zum Musikunterricht oft auf der Strecke. In diesen Lagen könne die „Paten-Oma“ helfen. Sie ersetze keine tägliche Betreuung, sondern betreut die Kinder ehrenamtlich einige Stunden, regelmäßig oder nach Bedarf.

Info Mehr unter www.kinderschutzbund-ehingen.de