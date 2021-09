Eine bunte Runde hat sich am Donnerstagabend zur digitalen Auftaktveranstaltung des Projekts „Der Ländliche Raum mit Zukunft“ in Griesingen zusammengefunden. Rund 15 Griesinger, ältere wie jüngere, die sich gerne in der Gemeinde einbringen wollen, waren am Donnerstag beim ersten digitalen Tre...