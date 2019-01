Medien Pressefreiheit ist der „Kern von Demokratie“

Ehingen / Stefan Bentele

„Wie äußern Sie Ihre Meinung?“, fragte Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der SÜDWEST PRESSE, am Dienstagabend in der Oberschaffnei in die Runde der 13 Frauen. Die waren zur Veranstaltungsreihe von „Heimat ist hier“ gekommen. An diesem Abend war die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland mit der Ulmer Journalistin das Thema. „Ich habe schon einmal einen Leserbrief geschrieben“, sagte Heidi Porsche, „da kochte mir aber der Hut“.

Sagen, was man wolle, lesen was man wolle, „das ist für mich der Kern von Demokratie“, sagte Sosalla zur Pressefreiheit. So könnten Ideen ausgetauscht, Meinungen gebildet und damit letztlich die Gesellschaft vorangebracht werden. Seit fünf Jahren organisiert Sosalla als Nachrichtenchefin die überregionale Ausgabe der SWP. Sie ist überzeugt: In Deutschland ist es gut bestellt um die Pressefreiheit.

Allerdings habe sich der Blick auf das Thema in den vergangenen zehn Jahren „dramatisch verändert“, was die Journalistin auf drei Ursachen zurückführt: Das Internet, das jede Nachricht weltweit verbreitet; das Aufkommen populistischer Parteien, die behaupten, Pressefreiheit sei vorgetäuscht; Regierungen mit autoritärem Charakter wie in Ungarn, Brasilien, oder China.

Auch die Grenzen der Presse- und Meinungsfreiheit – Beleidigung, Drohungen und Staatsgefährdung – wurden thematisiert. Und das, was man schreibe, müsse korrekt sein. Sie verwies damit auf die journalistische Sorgfaltspflicht und auf den Presserat als Selbstkontrolle der Medien. Mit Blick auf Gerüchte im Internet riet sie den Frauen, dass es oft genüge, sich zu fragen, ob die Behauptung stimmen könne. „Es würde auch helfen, wenn manche eingestehen, dass sie nicht im Besitz der allgemeingültigen Wahrheit sind“, sagte sie mit Blick auf die Diskussionskultur.