Veranstaltung Premiere des Schmiechtalmarkts ist ein Erfolg

Schmiechen / Renate Emmenlauer

Hält das Wetter am ersten Schmiechtalmarkt? Wird der neue Beitrag zum Familientag beim Vatertagsfest ein Erfolg? Hubert Stoll zeigte sich gestern zuversichtlich. „Wir hatten bis jetzt ein perfektes Fest. Uns macht das Wetter heute zum Abschluss bestimmt keinen Strich durch die Rechnung“, sagte der Chef des Musikvereins Schmiechen. Und er sollte recht behalten. Es war zwar bedeckt, blieb aber trocken und mild. Was der Premiere des ersten Schmiechtalmarkts rund um das Musikerheim zugute kam. „Bei Hitze kommen die Leute auch nicht. Das passt heute ideal“, befanden einige der Marktbeschicker.

Unikate und Postkarten

Ab dem späten Vormittag herrschte ein lockerer Trubel an den Ständen. Es gab auch viel zu sehen: das Angebot bestand etwa aus pfiffigen Unikaten aus Holz, Stoff, Ton, Keramik, Glas und mehr. Man konnte originell gestaltete Postkarten ebenso kaufen wie Tassen und Gläser mit einem persönlichen Schriftzug. Korbwaren, Schmuck sowie duftende Seifen und Kräuter, geräumige Markttaschen für den Einkauf und vieles mehr rundeten das gelungene Angebot ab.

Angebot für kleine Besucher

Hinter dem Musikerheim hatte die Jugendkapelle eine lustige Spielstraße für die kleinen Festbesucher aufgebaut, die von den Sprösslingen ebenso rege genutzt wurde wie der Vergnügungspark mit Boxautos, Karussell, Schießbude und Losstand. Im voll besetzten Festzelt sorgten die „Ehgnerländer“ ab dem Frühschoppen bis nach dem Mittagstisch für ein Gute-Laune-Programm. Nachmittags begeisterte die Gemeinschaftsjugendkapelle Schmiechen-Schelklingen mit beschwingten Klängen, und den Ausklang übernahm der Musikverein „Harmonia“ Allmendingen.

Zufriedene Bilanz

Musikerchef Stoll zog eine rundum positive Bilanz des Traditionsfests. Proppenvoll war es bei der Dirndlparty am Mittwoch und beim Vatertag an Christi Himmelfahrt. Ein tolles Publikum und super Stimmung herrschte bei der Rocknacht am Samstag und gestern war es ein schöner Familiensonntag. Dank sprach Stoll den rund 200 Helfern des Musikvereins und darüber hinaus für ihren Dauereinsatz aus. „Wenn die Besucher mit strahlenden Gesichtern rausgehen, dann sind wir zufrieden“, sagte Stoll seinen Leitspruch. Und der wurde voll erfüllt.