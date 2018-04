Kriminalität Polizei: „Ehingen ist eine sichere Stadt“

Ehingen / Stefan Bentele

Polizist Wolfram Henger stellt im Gemeinderat die Statistik zu verübten Straftaten vor. Sein Fazit: Die Stadt ist sicher.

Weniger Wohnungseinbrüche, dafür eine Zunahme an so genannten Rohheits- und Rauschgiftdelikten, so beschreibt der kommissarische Leiter des Polizeireviers Ehingen, Wolfram Henger, die hiesige Kriminalitätsschwerpunkte. Der Erste Polizeihauptkommissar hat gestern im Gemeinderat die Statistik der Polizei vorgestellt, sein Fazit: „Ehingen ist eine sichere Stadt.“

Die Vorstellung geschah erstmals und geht zurück auf ein Angebot des Polizeipräsidenten Christian Nill. Es gehe, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann, um Hintergründe, Zahlen, Daten und Fakten, die jährlich aufgearbeitet werden, und darum, das „subjektive und objektive Sicherheitsgefühl übereinander zu bringen“.

Henger, ein gebürtiger Ehinger, ging in seinem Vortrag auf die Besonderheiten der Statistik ein (siehe Info). Mit Blick auf das Zahlenwerk kam er zum Schluss: „Kriminalität ist männlich.“ Die 1030 Taten in 2017 haben 540 Verdächtige verübt, davon sind etwa 80 Prozent Männer. Der Anteil ausländischer Mitbürger daran beträgt laut Henger 44,3 Prozent, „ein relativ hoher Anteil“. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm liegt die Quote bei 37,2 Prozent. Mit Blick auf verübte Taten von Asylbewerbern (16,1 Prozent) sagte Henger, dass sich die Fälle überwiegend im nichtöffentlichen Raum abspielten.

Rohheitsdelikte Aus der Statistik geht hervor, dass die Rohheitsdelikte – dazu gehören Raub, Erpressung und Körperverletzung – von 2016 auf 2017 um 42 auf 188 Fälle zugenommen haben (plus 28,8 Prozent). „Die Steigerung der Straftaten finden allerdings nicht im öffentlichen Raum statt, sondern im privaten“, sagte Henger. Im öffentlichen Raum dagegen – etwa einer Gaststätte oder freien Plätzen –, stieg im selben Zeitraum die Zahl der erfassten Fälle von 44 auf 47 Fälle (plus 6,8 Prozent).

Wohnungseinbrüche Diebstähle aus Wohnungseinbrüchen sind der Statistik zufolge rückläufig, was Henger als „erfreulich“ bezeichnete. Im Jahr 2015 lag die Zahl bei 23 Fällen, danach fiel die Zahl ab, im vergangenen Jahr wurden 13 Einbrüche verzeichnet (minus 31,8 Prozent). Als Grund hierfür nannte der Polizist die Ermittlungsgruppe in Ulm, die mit der Kriminalpolizei zusammenarbeitet. Ermittlungen werden kanalisiert, was laut Henger die Aufklärungsquote von 20 auf 25 Prozent verbessert habe. „Wir sind damit über dem Landesdurchschnitt.“

Rauschgiftdelikte Bei den Rauschgiftdelikten gebe es eine „ziemlich große Steigerungsrate“, sagte Henger. 2013 lag die Zahl bei 68, fiel bis 2016 auf 44 ab und stieg im vergangenen Jahr auf 58 registrierte Fälle (plus 31,8 Prozent). Der Polizist sieht vor allem Handel mit Marihuana als Ursache. Eine Verschärfung des Problems erkennen die Ermittler nicht, weil die Zahlen zuvor zwei Jahre in Folge zurückgegangen seien. Stadtrat Alfred Kloker (CDU) sieht hier vor allem den Bahnhofsvorplatz als Umschlagplatz, fragte, was man tun könne. Henger verwies auf drei Kollegen, die zur Rauschgiftermittlungsgruppe Ulm gehören, Präsenz zeigen und kontrollieren. „Ich würde aber nicht sagen, dass wir hier eine Szene haben.“

Stadträte befragt

Henger fragte auch nach dem Sicherheitsgefühl der Stadträte. „In Ulm schließe ich mein Moped ab, in Ehingen nicht“, sagte Christian Walther (Junges Ehingen) und löste damit Lacher aus. Auch Joachim Schmucker (SPD) sagte, er fühle sich hier „sehr sicher“, fragte, ob die Gewalt gegen Einsatzkräfte zugenommen habe. Henger bejahte, monatlich gebe es ein bis zwei Delikte, generell habe der Respekt der Jugend gegen Uniformierte abgenommen.

Die Aufklärungsquote in Ehingen stieg zuletzt und liegt bei 65,6 Prozent, im Kreis bei 60,2 Prozent, im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm mit Ulm und den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen bei 61,6 Prozent.