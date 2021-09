Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend am Schelklinger Bahnhof randaliert, weshalb die Bundespolizei um Hilfe bittet. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, haben sie die gegen 23.10 Uhr die Zugangstür sowie ein Fenster des Fahrdienstleitergebäudes beschädigt. Zuvor hatten sich zwei mutmaßli...