Gemeinderat Polizei stellt Statistik vor

Ehingen / ah

Mit einem Bericht des kommissarischen Leiters des Polizeireviers Ehingen, Wolfram Henger, zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik für den Bereich der Stadt Ehingen beginnt die öffentliche Sitzung des Gemeinderats Ehingen am kommenden Donnerstag, 26. April, um 16.15 Uhr im Rathaus. Oberbürgermeister Alexander Baumann reagiert damit auf das Angebot von Polizeipräsident Christian Nill, in den Städten des Polizeipräsidiums Ulm das Thema Sicherheit mit lokal aufbereiteten Daten anzugehen. „Es geht mir auch darum, die Tatsachen in den Vordergrund zu stellen und die Ehinger Situation auch im Vergleich zu Kreis und Land zu bewerten“, erklärt Baumann sein Anliegen.