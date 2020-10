Tobias Schmidberger leitet ab sofort das Polizeirevier in Ehingen. Der Polizeipräsident Bernhard Weber setzte den Polizeirat am Mittwoch ein.

Polizeirat Schmidberger neuer Leiter des Polizeireviers Ehingen

„Mit Herrn Schmidberger erhält die Dienststelle einen Beamten, der den Polizeiberuf von Grund auf gelernt hat und der viel polizeiliches Wissen in sich vereint, dass er nun in einer der schönsten Funktionen, die die Polizei des Landes Baden-Württemberg zu bieten hat, weiter geben kann.“, so Bernhard Weber. Das Polizeirevier Ehingen ist für 93.000 Einwohner zuständig. Vier Polizeiposten sind dem Revier zugeordnet. Schmidberger übernimmt als Leiter die Aufsicht über die etwa 75 Beschäftigten des Reviers, die für die Sicherheit der Bürger in 26 Gemeinden sorgen sollen.

Die beruflichen Stationen von Tobias Schmidberger

Polizeirat Tobias Schmidberger wurde 2001 bei der Bereitschaftspolizei in Biberach eingestellt.

Ab 2006 war er beim Streifendienst im Polizeirevier Tübingen,

Ab 2007 studierte er an der damaligen Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen.

Als Polizeikommissar wurde er 2011 zum Polizeirevier Laupheim versetzt, wo er zeitweise als Dienstgruppenleiter eingesetzt war.

Im Rahmen der Ausbildung für den höheren Polizeivollzugsdienst war er unter anderem als Fachlehrer an der Hochschule für Polizei, im Innenministerium und als stellvertretender Leiter beim Polizeirevier Ehingen tätig.

Seit dem 1.10. leitet Polizeirat Tobias Schmidberger nun diese Dienststelle.

Kommissarischer Leiter Wolfram Henger wechselt nach Laupheim

Bei der Feier am Mittwoch dankte Polizeipräsident Weber Wolfram Henger, der die Dienststelle in Ehingen kommissarisch geleitet hatte. Nun wechselt Henger zum Polizeirevier Laupheim, dessen Leiter er seit August 2019 ist. Seit dem Weggang von Sonja Bohlien, der damaligen Leiterin des Reviers, im Jahr 2017 hatte Henger die Leitung des Reviers in Ehingen kommissarisch übernommen. Formal ist er bereits seit August des vergangenen Jahres Leiter des Polizeireviers Laupheim, konnte diesen Posten allerdings noch nicht antreten, da ansonsten die Leitung des Ehinger Reviers vakant gewesen wäre.