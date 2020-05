Ein 41-jähriger Mann soll am Dienstag auf einen Bekannten eingestochen haben, nachdem die Freundin des mutmaßlichen Täters zu dem gemeinsamen Freund geflohen war.

Streit als Auslöser für Tat

Das Paar soll sich Dienstagmittag in der gemeinsamen Wohnung in Ehingen zunächst gestritten haben, wobei der verdächtige 41-Jährige die Frau unter anderem geschlagen haben soll. Daraufhin floh die Frau zu einem 63-jährigen Bekannten, der auch in Ehingen wohnt. Allerdings folgte ihr der Verdächtige zur Wohnung des 63-Jährigen, um dort mit ihr zu reden.

Freund sticht auf Mann ein und verletzt ihn schwer

Im Gespräch mit dem Mann, der sich dabei wohl aus einem Fenster gelehnt hatte, soll der Verdächtige ein Messer gezogen und einmal zugestochen haben. Danach flüchtete der 41-Jährige. Der 63-Jährige wurde am Oberkörper verletzt und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Opfer soll das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen haben.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift an und nahm ihn vorläufig fest. Er muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.