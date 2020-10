Mitten in der Nacht, um kurz nach 4 Uhr, hat die Polizei am vergangenen Dienstag in einem Haus in der Ehinger Adolffstraße einen Teppich entdeckt, der offenbar in Brand gesteckt werden sollte. Laut Bericht roch es nach Verbranntem, das Feuer war selbstständig erloschen. Ein Täter war nicht in Sicht. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen für den Einbruch ermittelt – eine 41-jährige Frau. Demnach konnte die Frau am Donnerstag vorläufig festgenommen werden. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Angaben zu den möglichen Gründen für das versuchte Feuer macht die Polizei nicht. Ermittelt wird unter anderem wegen Brandstiftung. „In dem Gebäude waren Menschen“, sagt Präsidiumssprecher Holger Fink zum Zeitpunkt, in dem das Feuer gelegt worden sein dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro.

Info Zeugen melden sich beim Ulmer Polizeipräsidium unter der Rufnummer (0731) 18 80